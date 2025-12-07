Los dos aspectos que tienes que tener en cuenta para saber si tu baliza del coche está homologada A partir de enero todos los coches deberán llevarla; algo que está generando una gran polémica. La DGT cuenta cómo serán las multas

Si aún no la tienes quizás debas poner en tu carta a los Reyes Magos la baliza V16. Sí esa que será obligatoria a partir de enero y que está generando una gran polémica, sobre todo en redes sociales. Algunos usuarios critican que la luz que emite el dispositivo no tiene la suficiente intensidad para que sea vista con cierta distancia sino que es cuando estás de cerca cuando se aprecia que está encendido. Sea como fuere lo que hay que tener claro es que debemos sí o sí llevar esta baliza en nuestro coche y activarla en caso de que circulando por carretera nos ocurra alguna avería o accidente. Por eso es imprescindible que la baliza que tengamos esté homologada. Y para saber si es así hay que fijarse en dos aspectos, tal y como aclara la Dirección General de Tráfico.

La subdirectora de la DGT, Ana Blanco, ha aclarado en RTVE cuáles son las dos cosas que debemos mirar para que nuestro dispositivo cumpla con todo lo que debe. Y son muy sencillas.

1. Lo primero es que el modelo que hemos comprado esté recogido en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT). Allí, en el sitio oficial, están recogidos todos los dipositivos que son válidos.

2. Lo segundo, una vez, tenemos comprobado que la baliza está recogida en la página de la DGT, esta «tiene que tener visible el nombre del laboratorio que ha certificado la misma».

No tenerla puede suponernos una multa

Si cumple con estos requisitos, esté tranquilo porque todo está en orden. Con esto nos olvidamos de los triángulos, ya no será necesario portalos en nuestro vehículo; se cambian por la baliza. Y claro, como ocurría con los anteriores dispositivos, no tener la baliza puede acarrearnos una multa.

Según remarcó la subdirectora de la DGT circular con ella es obligatorio a partir del 1 de enero de 2025. A partir de esa fecha no vale con que pongamos los triángulos —que quedan invalidados—, este dispositivo luminoso, la baliza v16, es el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. «La multa en caso de no tenerla es la misma que la que hay con no estar dotado de los triángulos, que es de 80 euros», aclara Ana Blanco.

La DGT aclara en su apartado de preguntas y respuestas que «en las carreteras con curvas, la visibilidad es más reducida tanto con triángulos como con la baliza V-16, pero esta última puede ofrecer ventajas adicionales en términos de visibilidad debido a su capacidad para emitir luz en todas las direcciones. Además, al estar la luz situada en el punto más alto del vehículo, este podrá ser visto con mayor antelación».

Otro de los motivos que ha llevado a hacer el cambio es la seguridad, pues con los triángulos se corre un riesgo al tener que salir del coche y andar al menos unos cien metros por la calzada para colocarlos.