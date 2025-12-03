Källenius reelegido para liderar la industria automovilística europea en 2026

Patxi Fernández Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha confirmado este miércoles la reelección, por parte de su Junta Directiva, de Ola Källenius, actual CEO de Mercedes-Benz, para ejercer un segundo mandato como presidente de la asociación durante el año 2026.

El Consejo de Administración de la patronal europea de la automoción, compuesto por los directores ejecutivos de los 16 principales fabricantes europeos de vehículos (coches, furgonetas, camiones y autobuses), formalizó la reelección de Källenius durante su reunión de hoy.

El cargo de presidente de la ACEA se elige anualmente por sus miembros, con la posibilidad de ser renovado una única vez.

Källenius que liderará la ACEA en un momento crucial para la transición verde del sector, subrayó que las prioridades de la asociación seguirán centrándose en la doble meta de sostenibilidad y resiliencia económica.

«Estamos firmemente convencidos de que los objetivos de descarbonización solo pueden lograrse si se combinan con una sólida agenda de competitividad global y resiliencia de la cadena de valor. Esto ha impulsado nuestro trabajo en 2025 y seguirá siéndolo en 2026« ,afirmó Källenius.

La industria automovilística europea reitera su compromiso con la movilidad de cero emisiones y ha mantenido una participación activa en el Diálogo Estratégico con la Comisión Europea sobre el futuro de su sector, según explica la Asociación en una nota de prensa.

La ACEA y su reelegido presidente señalan que el próximo paquete de propuestas legislativas de la Unión Europea —denominado paquete automovilístico—, será un momento decisivo para que el bloque adopte un enfoque más pragmático. Este paquete incluye la revisión de las normas de CO2 para turismos y furgonetas, la legislación sobre flotas corporativas ecológicas y la iniciativa ómnibus del sector automovilístico.

Ante estos desafíos legislativos, Källenius declaró que la industria necesita un marco que fomente el crecimiento: La flexibilidad, la apertura tecnológica y las políticas específicas para automóviles, furgonetas, camiones y autobuses siguen siendo esenciales para retomar la senda de la transformación verde y la competitividad industrial de Europa.