El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El 'padre Chus', absuelto de los delitos de abusos a menores al considerar que no existen pruebas concluyentes contra él
Ola Källenius, actual CEO de Mercedes-Benz f. p.

Källenius reelegido para liderar la industria automovilística europea en 2026

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:51

Comenta

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha confirmado este miércoles la reelección, por parte de su Junta Directiva, de Ola Källenius, actual CEO de Mercedes-Benz, para ejercer un segundo mandato como presidente de la asociación durante el año 2026.

El Consejo de Administración de la patronal europea de la automoción, compuesto por los directores ejecutivos de los 16 principales fabricantes europeos de vehículos (coches, furgonetas, camiones y autobuses), formalizó la reelección de Källenius durante su reunión de hoy.

El cargo de presidente de la ACEA se elige anualmente por sus miembros, con la posibilidad de ser renovado una única vez.

Källenius que liderará la ACEA en un momento crucial para la transición verde del sector, subrayó que las prioridades de la asociación seguirán centrándose en la doble meta de sostenibilidad y resiliencia económica.

«Estamos firmemente convencidos de que los objetivos de descarbonización solo pueden lograrse si se combinan con una sólida agenda de competitividad global y resiliencia de la cadena de valor. Esto ha impulsado nuestro trabajo en 2025 y seguirá siéndolo en 2026« ,afirmó Källenius.

La industria automovilística europea reitera su compromiso con la movilidad de cero emisiones y ha mantenido una participación activa en el Diálogo Estratégico con la Comisión Europea sobre el futuro de su sector, según explica la Asociación en una nota de prensa.

La ACEA y su reelegido presidente señalan que el próximo paquete de propuestas legislativas de la Unión Europea —denominado paquete automovilístico—, será un momento decisivo para que el bloque adopte un enfoque más pragmático. Este paquete incluye la revisión de las normas de CO2 para turismos y furgonetas, la legislación sobre flotas corporativas ecológicas y la iniciativa ómnibus del sector automovilístico.

Ante estos desafíos legislativos, Källenius declaró que la industria necesita un marco que fomente el crecimiento: La flexibilidad, la apertura tecnológica y las políticas específicas para automóviles, furgonetas, camiones y autobuses siguen siendo esenciales para retomar la senda de la transformación verde y la competitividad industrial de Europa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  6. 6

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  7. 7

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  8. 8 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  9. 9 La familia desalojada por el incendio en Oviedo: «Necesitamos un lugar donde vivir»
  10. 10 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Källenius reelegido para liderar la industria automovilística europea en 2026

Källenius reelegido para liderar la industria automovilística europea en 2026