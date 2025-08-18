Porsche SE se blinda e invertirá en defensa ante la incertidumbre automotriz

Juan Roig Valor Lunes, 18 de agosto 2025, 11:00 Comenta Compartir

Porsche SE, el principal accionista del Grupo Volkswagen, ha anunciado que planea ampliar su implicación en el sector de la defensa, aunque mantendrá como prioridad sus inversiones en automoción y tecnología industrial.

La compañía, que actúa como vehículo de inversión de las familias Porsche y Piëch y que posee un 32% de Volkswagen y un 12,5% de Porsche AG, prepara el lanzamiento de una plataforma de inversión en colaboración con otros socios, orientada a empresas emergentes vinculadas a la defensa.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente entre fabricantes alemanes de automóviles y componentes, como Volkswagen, Daimler Truck y Schaeffler, que exploran el sector militar como vía de crecimiento, impulsados por el incremento del gasto en defensa en Europa. Según adelantó Porsche SE, como parte de este proyecto se celebrará un «Defense Day» para poner en contacto a oficinas familiares de inversión alemanas y europeas con oportunidades en este ámbito, aunque de momento no se han concretado detalles adicionales.

De forma paralela a la creación de esta plataforma, la compañía estudia inversiones en áreas estratégicas como la vigilancia satelital, el reconocimiento y los sistemas de sensores, la ciberseguridad y la logística. «El sector está muy activo en este momento y probablemente experimentará un crecimiento sólido en el futuro previsible», señaló Fabio Hoelscher, analista de Warburg Research, quien matizó que, por ahora, no se han realizado compromisos de capital.

El anuncio de estos planes llega acompañado de una rebaja en la previsión de beneficios anuales de Porsche SE, lastrada por unos resultados semestrales más débiles y por la revisión a la baja de las perspectivas de Volkswagen, su mayor participada, cuyo desempeño impacta de forma directa en las cuentas del holding.

Aunque las inversiones en defensa podrían servir para compensar parcialmente la exposición cíclica del grupo al sector de la automoción, los analistas consideran que, a corto y medio plazo, este negocio no alcanzará el peso de sus participaciones en Volkswagen y Porsche AG. «El sector de defensa puede ofrecer oportunidades interesantes, pero es poco probable que se convierta en un pilar tan relevante como el automóvil para Porsche SE en este horizonte temporal», apuntó Hoelscher.

No es la primera vez que el holding manifiesta su interés en este campo. En marzo ya había adelantado su intención de diversificar sus inversiones hacia la industria militar, en línea con el clima político y económico que vive Europa desde el inicio de la guerra en Ucrania, que ha llevado a varios países a reforzar sus presupuestos de defensa.

La estrategia refleja una búsqueda de nuevas vías de rentabilidad que no dependan exclusivamente de la automoción, un sector que atraviesa un contexto de incertidumbre por la transición eléctrica y la ralentización de la demanda global. La defensa, con sus crecientes presupuestos y desarrollo tecnológico, se presenta como un terreno fértil para diversificar riesgos y explorar oportunidades de largo plazo.