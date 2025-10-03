El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre

Canal Motor Viernes, 3 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

El 'rent a car' ha cerrado los nueve primeros meses del año con un crecimiento en el número de matriculaciones del 19,2% -entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Los datos correspondientes al mes de septiembre se sitúan en los 4.672 vehículos, un 4,6% más que en el mes de agosto de 2025.

Por su parte, el canal de particulares registró durante los nueve primeros meses del año un aumento del 48,5%, hasta las 48.634 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, el acumulado creció un 469%, con 47.033 matriculaciones.

A lo largo del mes de septiembre y, dentro del canal RAC las únicas motorizaciones que crecen son los vehículos puramente eléctricos y los Diésel Mild Hybrid, que experimentan un 23,18% y un 19,29%, respectivamente. Por su parte, las mayores caídas corresponden a los motores de Gas natural comprimido, con una disminución del 100%; seguidos por los vehículos Gasolina/Eléctrico, con un 45,05% menos; y los Gasolina Mild Hybrid, con un 32,84%.

En el cómputo total, a lo largo del mes de septiembre, los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es mayor que la registrada en meses anteriores, alcanzando un 5,80%.

Extremadura se posiciona como la Comunidad con un mayor nivel de crecimiento mensual si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior, (+800%). También destacan los datos de Galicia (+483,33%) y Cantabria (+400%). Por otro lado, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha registran los mayores descensos.