Stellantis vendió 422.000 coches el pasado trimestre

Stellantis, el segundo mayor productor de automóviles de Europa por volumen, cerró un tercer trimestre con un crecimiento considerable del 4,4%, hasta las 422.000 unidades en el Viejo Continente, que tiene en cuenta 30 países.

Estas cifras consolidan la base de su negocio en una región que compra su gama y la que mejor funciona para el fabricante –a mitad de año, el consorcio francoamericano presentaba pérdidas de 2.240 millones y un descenso en ventas del 8,2% a nivel global–.

Según la compañía, septiembre fue un mes particularmente bueno para sus turismos, con un incremento del 11,5% en sus entregas y un crecimiento de una décima porcentual en su cuota de mercado. Destacan, además, las marcas Citroën, Fiat y Opel, que ganan penetración.

Stellantis afirma que «el resultado se basa en gran medida en la estrategia «smart car». Los modelos Citroën C3 y C3 Aircross, Fiat Grande Panda y Opel Frontera aumentaron considerablemente su ritmo de pedidos» y le permitió consolidar su posición en el mercado de los modelos híbridos, que supone ya el 15,2% del acumulado de 2025.

El director de Operaciones Comerciales del conglomerado, Luca Napolitano, afirmó: «Estoy encantado de destacar la tendencia muy positiva del aumento de nuestros pedidos, que registró un incremento del 22 % interanual en septiembre».

Este año, el fabricante se ha dispuesto a renovar su gama de productos y lanzará 10 modelos nuevos antes de que acabe el ejercicio. Los últimos, responsables de este crecimiento en ventas son el Citroën C5 Aircross, el DS Nº 8 y el Jeep Compass.

Napolitano señaló: «la cuota de mercado en el tercer trimestre alcanzó el 15,4% en los países de la Unión Europea, con ventas de 549.000 unidades entre turismos y comerciales ligeros, situándonos muy por delante de nuestro tercer competidor, el Grupo Renault».