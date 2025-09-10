Llega el nuevo Volkswagen T-Roc

De la anterior generación del T-Roc se han vendido más de dos millones de unidades en todo el mundo.

Volkswagen presenta el nuevo T-Roc. Desarrollada completamente desde cero, la segunda generación del superventas cuenta con un diseño expresivo y sistemas de propulsión innovadores. El interior de alta calidad cuenta con un puesto de conducción de nuevo diseño, una pantalla de infoentretenimiento de hasta 33 centímetros y una iluminación de fondo que crea un ambiente similar al de un salón. Además, el T-Roc ofrece más espacio en el interior y en el maletero. Nuevos sistemas de asistencia y tecnologías de clases de vehículos superiores complementan el modelo. Algunos ejemplos son el Travel Assist y el control de la experiencia de conducción. La preventa del nuevo T-Roc comenzó en Alemania el 27 de agosto, y el lanzamiento al mercado está previsto para noviembre. Los precios comienzan en 30.845 euros para el 1.5 eTSI con 85 kW/115 CV.

El gran avance del modelo en términos de desarrollo se aprecia a primera vista en su diseño potente y limpio. Conserva el ADN característico del T-Roc con la parte trasera tipo coupé y aprovecha al máximo las ventajas de los 12 cm más de longitud total en comparación con el modelo anterior. Las proporciones más grandes son las que hacen posible el diseño dinámico.

El diseño de la iluminación también desempeña un papel importante en la nueva interpretación del T-Roc. Los nuevos faros LED delanteros son de serie. Los faros LED Matrix IQ. LIGHT están disponibles como opción (de serie en los modelos R-Line y Style en Alemania) y están conectados al logotipo de Volkswagen iluminado en blanco mediante una estrecha tira luminosa. La parte trasera del T-Roc también cuenta con una barra transversal LED continua con el logotipo de Volkswagen iluminado en rojo.

El interior se ha mejorado considerablemente y destaca por su calidad superior, sus superficies suaves y sus tecnologías innovadoras. Por ejemplo, el salpicadero está tapizado con un tejido de nuevo desarrollo que, junto con la iluminación de fondo, crea un ambiente tipo lounge.

El espacio del nuevo T-Roc es ideal para viajes largos y familias. Incluso si hay personas de más de 1,85 m sentadas en los asientos delanteros, los pasajeros de estatura similar pueden sentarse cómodamente en los asientos traseros gracias a los 12 cm adicionales añadidos a la longitud del nuevo T-Roc.

El nuevo T-Roc estará disponible exclusivamente con innovadores motores híbridos turboalimentados de gasolina en el mercado europeo. Hay dos propulsiones mild-hybrid de 48 V 1.5 eTSI de 116 CV. y otro de 150 CV.