El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
City ECLIPSE F. P.

AIXAM lanza el City Eclipse, un cuadriclo ligero de edición limitada

A. Noguerol

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:58

Comenta

AIXAM ha anunciado el lanzamiento en el mercado español del City ECLIPSE, una edición limitada de 20 unidades de su cuadriciclo ligero, basada en el modelo City PACK.

El City ECLIPSE está equipado con el motor diésel bicilíndrico Kubota Z482 Euro 5+. Según el fabricante, esta motorización es la única en su categoría que cumple con la normativa de emisiones sin necesidad de utilizar el aditivo AdBlue ni incorporar filtro de partículas.

Óscar Castellano, director general de AIXAM para España y Portugal, comentó que el lanzamiento busca reforzar la posición de la marca en la movilidad urbana moderna, especialmente para usuarios jóvenes y en ciudades con regulaciones ambientales.

La configuración mecánica incluye inyección electrónica common rail, válvula EGR y convertidor catalítico. AIXAM indica que el motor bicilíndrico ofrece una reducción de vibraciones en comparación con los motores monocilíndricos habituales en este segmento.

Desde 15 años con permiso AM

Este cuadriciclo presenta un acabado exterior en negro metalizado con detalles en verde jade en los retrovisores, inserciones frontales y el techo. Cuenta con montantes en negro brillante y llantas de aleación de 15 pulgadas de diseño diamantado.

El equipamiento incluye sensores de aparcamiento traseros. El interior incorpora inserciones en verde jade y una tapicería TEP tipo cuero negra con pespuntes.

El City ECLIPSE, como otros modelos de la marca, está homologado para ser conducido a partir de los 15 años con el permiso AM. La compañía destaca que sus vehículos (tanto las versiones diésel de bajas emisiones como la gama eléctrica e-AIXAM) tienen acceso garantizado a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

En cuanto a seguridad, AIXAM menciona la inclusión de una construcción reforzada, cinturones de seguridad con pretensado y un sistema ABS de altas capacidades adaptado a sus modelos.

El vehículo se comercializa en configuración cerrada a un precio de 14.999 € (IVA incluido), más la tasa de matriculación. Las unidades estarán disponibles para su entrega a concesionarios a partir de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  5. 5 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  6. 6

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  7. 7 La familia desalojada por el incendio en Oviedo: «Necesitamos un lugar donde vivir»
  8. 8 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio AIXAM lanza el City Eclipse, un cuadriclo ligero de edición limitada

AIXAM lanza el City Eclipse, un cuadriclo ligero de edición limitada