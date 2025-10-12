El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Llega a España la versión más asequible del Tesla Model Y

Tesla ha anunciado el precio del nuevo Model Y Standard en España, la versión más asequible del modelo, que llega con un precio de partida de 39.990 €.

Con esta versión la marca apuesta por un vehículo que se ha convertido en un «best-seller global», pero con un enfoque renovado en la asequibilidad y la eficiencia, ofreciendo una opción completa para el uso familiar y diario.

Este Model Y Standard ha sido diseñado para ofrecer la mejor relación calidad-precio sin comprometer las características clave de Tesla. El modelo de acceso tiene un precio desde 39.990 € y ofrece una autonomía de hasta 534 km (WLTP). Además, es el Model Y más eficiente hasta la fecha, con un consumo récord de solo 13.1 kWh/100 km.

La marca destaca que su bajo consumo y la reducción de piezas frente a los coches de gasolina se traducen en un menor coste total de propiedad, lo que permite a los propietarios «conducir más kilómetros por cada euro gastado en la carga» y evitar el mantenimiento anual y el cambio de aceite. La menor necesidad de mantenimiento, combinada con el uso de nuevas llantas Aperture de 18 pulgadas diseñadas para maximizar la eficiencia, ayuda a reducir aún más los costes operativos.

Aunque el software sigue siendo el mismo que en el resto de la gama, el Model Y Standard estrena un nuevo diseño exterior, con defensas delantera y trasera específicas buscando mejorar la eficiencia.

En el interior, mantiene un ambiente acogedor para cinco pasajeros con un enfoque en la utilidad. Incorpora nuevos asientos de tejido suave al tacto y duradero y un gran espacio de almacenamiento entre los asientos delanteros, inspirado en los primeros Model S y el Cybertruck. La capacidad de carga ofrece hasta 835 litros de espacio con cinco pasajeros, que se expanden a 2.118 litros con la segunda fila plegada.

Incluye de serie un amplio conjunto de funciones que caracterizan a la marca, como el Acceso Remoto a través de la aplicación móvil, el Planificador de Ruta con disponibilidad de Supercargadores en tiempo real, el Modo Centinela y el Modo Perro, y el Piloto Automático de serie. La versión también es compatible con el hardware de la Conducción Autónoma Total (Supervisada), que podrá activarse de forma remota una vez que reciba la aprobación de las autoridades locales.

