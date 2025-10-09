DS Nº4: Precisión sobre el asfalto con una completa oferta energética

José Ramón Alonso Trigueros Jueves, 9 de octubre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La marca DS Automobiles continúa la renovación de su gama con la llegada de la nueva versión del DS4 que ahora pasa a llamarse DS Nº4. La oferta energética muy completa: híbrido autorrecargable (motor de gasolina con 145 CV), híbrido enchufable (225 CV y autonomía 100% eléctrica de 81 km), 100% eléctrica (213 CV y una autonomía de 450 km) y que el próximo se completará con una versión diésel. El precio de partida para la versión híbrida es de 38.600 euros.

La nueva versión del DS Nº4 evoluciona exteriormente de forma leve respecto al original. Quizás lo más llamativo, más allá de la nueva parrilla con la novedosa firma lumínica, es la parte trasera, que ahora es más elevada y redondeada, lo que le acerca al modelo que aglutina casi la mitad de las matriculaciones de la marca francesa, el DS7.

Durante las pruebas dinámicas por las carreteras cercanas a Oporto, en tramos de autovía, carreteras de montaña e inmersos en el tráfico urbano, mostró un magnífico comportamiento con una capacidad de adaptación completamente camaleónica. En las vías rápidas navega como un transatlántico, muy firme, tanto en la versión 100% eléctrica de 213 CV como en la híbrida autorrecargable de 145 CV, que son las que probamos.

En las reviradas curvas por las carreteras que flanquean al Duero, el agarre en los virajes transmite seguridad y la dirección ofrece una precisión milimétrica que permite mantener un control muy firme del vehículo, especialmente cuando se le exige en virajes con velocidades altas.

Sus dimensiones, con casi 4,5 metros de largo, no es ningún problema en los trayectos urbanos, donde el DS Nº4 parece encontrarse en su hábitat natural, especialmente cuando el tráfico es especialmente denso.

Ampliar Ficha técnica MOTORES: eléctrico de 213 CV, híbrido enchufable de 225 CV e híbrido de 145 CV MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 4,4 / 1,87 / 1,470 MALETERO: hasta 430 litros VELOCIDAD MÁXIMA: 233 km/h ACELERACIÓN: 7,1 segundos de 0 a 100 km/h CONSUMO: 15.2 kWh en el eléctrico, 1,4 litros en el PHEV y 5.2 litros en el híbrido AUTONOMÍA ELÉCTRICA: 450 km en el eléctrico y 81 km en el PHEV PRECIO: desde desde 38.600 euros

La versión 100% eléctrica marca un nuevo paso en la transición energética de DS Automobiles al lograr una autonomía de 450 km (ciclo combinado WLTP) con una potencia de 213 CV. Lleva una batería de 58,3 kWh, incorporando una química enriquecida con níquel, optimizando así la eficiencia energética. Otra característica es que se dispone de tres modos de desaceleración mediante levas situadas detrás del volante: D para una baja recuperación de energía, B para una recuperación de energía moderada y B+ para una mayor recuperación de energía.

La versión híbrida enchufable ofrece una autonomía un 30% superior en modo totalmente eléctrico respecto a la versión original. Su tren motriz combina un motor de gasolina de 4 cilindros turboalimentado de 180 CV y un motor eléctrico de 125 CV, integrados en una nueva caja de cambios automática de doble embrague eDCT7 diseñada para optimizar el consumo de combustible y el rendimiento. Esto hace que sume una potencia combinada de 225 CV que le permite una aceleración de 7,1 segundos para pasar de 0 a 100 km/h.

Gracias a la batería de 14,6 kWh, el N°4 híbrido enchufable puede recorrer hasta 81 km (autonomía combinada WLTP) en modo 100% eléctrico (+30% respecto al DS 4 Plug-In Hybrid) antes de pasar a un funcionamiento híbrido. Con un cargador de a bordo de 3,7 kW de serie, también se ofrece una versión opcional de 7,4 kW, que permite una carga más rápida.

Para los que les asuste dar el paso hacia la electrificación el nuevo DS Nº4 ofrece una opción con motor híbrido de gasolina de tres cilindros turboalimentado de 1,2 litros, que junto con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV), entrega una potencia de 145 CV. Con esta arquitectura híbrida esta versión puede circular en modo totalmente eléctrico hasta un 50% del tiempo en uso urbano, en función de las condiciones del tráfico y del estilo de conducción. Se autorecarga y recupera energía para alimentar su batería en las fases de desaceleración y frenado.

El cuidado en la selección de los materiales y el trato artesanal que se le da a los mismos está en el ADN de la marca y por tanto está muy presente en el DS Nº4. El modelo encarna la excelencia del diseño francés en el que la artesanía ocupa un papel central. Cada detalle está diseñado con precisión. En el interior, la ergonomía y la elegancia se funden para crear una experiencia envolvente. El ambiente se ve realzado por las inserciones en relieve Clous de París, un acabado inspirado en la alta relojería.

Frente al conductor se ha instalado un nuevo cuadro de instrumentos digital de alta definición de 10,25 pulgadas, inspirado en los gráficos del DS N°8, para mejorar aún más la legibilidad. En el centro del salpicadero hay una segunda pantalla de 10 pulgadas que permite navegar por el sistema de infoentretenimiento.

DS Nº4

El refinamiento del ambiente interior se acentúa gracias a la iluminación indirecta personalizable de los paneles de las puertas. La experiencia sonora también se ha cuidado especialmente con el sistema de audio opcional que está compuesto por 14 altavoces y 690 vatios de potencia, se combina con cristales laterales acústicos delanteros (de serie en toda la gama) y traseros, garantizando una reproducción del sonido muy pura.

El aprovechamiento del espacio transmite una sensación de amplitud especial para un modelo del segmento C. Esto se consigue gracias a la batalla (distancia entre los ejes) de 2,67 metros y sus retrovisores plegados de 1,87 metros de anchura. Los asientos delanteros, disponibles con funciones de calefacción, refrigeración y masaje en las versiones tapizadas en cuero, adoptan un enfoque exclusivo. El maletero del N°4 es de 430 litros para la versión híbrida, 360 litros para el híbrido enchufable y de 390 litros para la versión 100% eléctrica.

El nuevo N°4 llega con dos acabados: Pallas y Étoile, que cuentan con niveles de equipamiento, packs y opciones específicas que pueden personalizarse para satisfacer las necesidades de los clientes.