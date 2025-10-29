El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Omoda 4 Ultra: Más prestaciones, conectividad y un gran alerón trasero

N. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:00

Omoda ha presentado la versión más prestacional del Omoda 4, apellidado Ultra. Basado en el lenguaje de diseño «Cyber Mecha», este nuevo SUV introduce una evolución en aerodinámica, materiales y conectividad, ofreciendo a los jóvenes conductores una propuesta que combina estética, innovación y emoción. Con este lanzamiento, la firma da un paso más en su estrategia global orientada a la co-creación, la personalización y la integración de la tecnología en la vida cotidiana.

Introduce una nueva generación de inteligencia artificial aplicada al automóvil, con sistemas capaces de comunicarse de forma natural con el conductor, personalizar funciones y adaptarse a sus hábitos. Eso sí, mantiene las líneas geométricas características del modelo original, pero lleva su identidad a un nuevo nivel con una postura más baja y agresiva. Su splitter delantero y el gran alerón trasero -el mayor de su clase- forman un conjunto aerodinámico optimizado tras casi 300 pruebas en túnel de viento, mejorando el flujo del aire y la estabilidad a alta velocidad. Los retrovisores con acabado tipo fibra de carbono y el exclusivo color Ultra Yellow, un tono metálico con un toque de plata que brilla y cambia bajo la luz como una energía viva, completan una imagen deportiva, afilada y juvenil.

Omoda 4 Ultra P.F.

Hasta lo que se ha podido conocer en el lanzamiento oficial en China, el modelo está impulsado por un sistema híbrido de última generación que combina motor térmico y propulsión eléctrica de alto rendimiento. Su modo Performance desbloquea todo el potencial del vehículo, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7 segundos y una velocidad máxima de 179 km/h. Desarrollado con la colaboración de ingenieros europeos, el chasis ofrece un equilibrio óptimo entre precisión, estabilidad y emoción al volante, con una suspensión independiente que mejora la respuesta en curva y el confort en cualquier superficie.

En el interior, el Omoda 4 Ultra introduce el sistema Super Easy OS, que integra un asistente de inteligencia artificial capaz de planificar rutas, responder en lenguaje natural y anticipar las necesidades del usuario. Su función Super Easy Pilot incorpora los sensores más avanzados de su segmento, capaces de reconocer más de 18 escenarios de aparcamiento y de gestionar 16 funciones de asistencia a la conducción de nivel 2 para una experiencia más fluida y segura. Además, el vehículo ofrece un espacio pensado para el entretenimiento digital, con una interfaz interactiva, conectividad total y compatibilidad con experiencias de realidad virtual y videojuegos, consolidando su perfil como un auténtico centro digital sobre ruedas. Estas especificaciones podrían cambiar para adaptarse al mercado europeo.

