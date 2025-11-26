Polestar 4: la berlina eléctrica deportiva

El Polestar 4 está disponible con dos opciones mecánicas. Con un solo propulsor alcanza los 272 CV. y en el caso de los dos motores y tracción total la potencia asciende hasta los 544 CV.

Polestar ha abierto recientemente en Asturias un nuevo Space, que es como denomina la marca sueca a sus concesionarios. Viene de la mano de Volvo y están ubicados en Oviedo. Polestar está integrado en el Grupo Geely, y su oferta de vehículos eléctricos de alta gama son una referencia en el segmento tanto por confort, eficiencia y lujo.

El último modelo presentado ha sido el Polestar 4, que como su ordinal indica es el cuarto vehículo de la marca, al que seguirá en breve el número 5. El Polestar 4 es una berlina a medio camino entre un SUV y un coupé, y está disponible en dos versiones: una con un motor y otra con dos motores.

El Polestar 4 mide 4,84 metros de largo, tiene cinco puertas y capacidad para cinco pasajeros, con un diseño coupé aerodinámico que no deja a nadie indiferente. Se puede elegir con un motor que entrega una potencia de 272 CV y la transmite al eje posterior, o con dos motores y tracción total en cuyo caso la potencia conjunta asciende hasta los 544 CV. Esta opción incluye una función que permite desconectar el motor delantero cuando se precise, por ejemplo, en caso de circulación urbana que no es necesario disponer de toda la potencia. La batería es de 100 kWh de capacidad y en el caso de un solo motor su autonomía es de 610 kilómetros, que se reduce a 580 kilómetros en el caso de optar por los dos propulsores. Dispone de una arquitectura de 400 voltios y puede cargar a un máximo de 200 kW lo que permite efectuar recargas del 10 al 80% de la batería en tan solo media hora.

El Polestar 4 tiene unas prestaciones de auténtico deportivo. Su motor hace el 0-100 en 7,4 segundos y alcanza los 180 kms/h de velocidad máxima. Con el propulsor de 544 CV. el 0-100 se fija en tan solo 3,8 segundos y su velocidad máxima es de 200 kms/h.

Estéticamente el Polestar 4 llama la atención desde todos sus ángulos, pero especialmente en su parte trasera donde llama poderosamente la atención la carencia de luneta trasera. Esto se debe a que el techo de cristal se prolonga por encima de las cabezas de los pasajeros de la segunda fila hasta unirse con el portón posterior. La sensación de amplitud y luminosidad es mayor que en un vehículo convencional, y el conductor puede ver lo que ocurre detrás por medio de una cámara colocada en techo que incorpora un diseño que permite una visión perfecta incluso en situaciones climatológicas adversas.

Si zaga del Polestar 4 es muy llamativa el frontal tiene un diseño coupé que llama poderosamente la atención. Los grupos de iluminación angulados en los extremos del capó son muy originales en diseño, al igual que las luces de posición situadas simétricamente a los mismos, y conformando una punta de flecha aerodinámica que corta el viento para optimizar el consumo.

El Polestar 4 ya está a la venta en España con un precio que se inicia en los 65.900 euros para la versión con un solo propulsor. En el caso de la doble motorización el precio es de 72.900 euros. Un eléctrico diferente para los que quieren distinguirse.