Casos en los que deberías barajar el seguro de coche por días

En España hay casi tres millones de vehículos que circulan sin seguro, en una situación que se expone a fuertes multas que van desde los 600 a los 3.000 euros. Estas cifras refuerzan la importancia de ofrecer alternativas que faciliten el cumplimiento de la ley, según datos que manejan los expertos de Cleverea. Y más allá de soluciones globales y estandarizadas, lo que demanda la sociedad son fórmulas flexibles, que respondan a las verdaderas necesidades, como el seguro de coche por días.

Hay que barajarlo en cualquier situación en la que no se tiene claro la necesidad de renovar el seguro anual, el seguro de coche por días resulta una opción flexible y altamente efectiva mientras se toma una decisión al respecto. Ganar tiempo con un seguro de coche por días siempre es una excelente opción para cumplir con la legalidad, teniendo en cuenta que la legislación marca la obligatoriedad de que cualquier vehículo cuente con un seguro, incluso aunque no se mueva.

Si el propietario de un vehículo está pendiente de su venta inminente y no le interesa contratar un seguro de coches anual, puede optar por un seguro de coche por días mientras la operación se termina de materializar, lo que le supondrá un importante ahorro de dinero y un quebradero de cabeza menos.

También cuando una persona no termina de decidir qué compañía de seguros y tipo de seguro contratar, una opción cómoda es contratar un seguro de coche por días hasta recabar la información que permita tomar una decisión informada. Y cuando un vehículo está dado de baja, ya sea de manera temporal o definitiva, en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, contratar un seguro por días es la opción más factible si el propietario necesita conducirlo durante unos días concretos antes de darlo de alta.

Cuando una persona adquiere un coche de segunda mano y necesita llevarlo a casa o al taller puede contratar un seguro por días para circular legalmente mientras decide qué póliza definitiva contratará.

Si alguien va a conducir un coche prestado o que no está a su nombre, puede contratar un seguro por días que le cubra de manera independiente tanto la responsabilidad civil obligatoria como la voluntaria, la protección personal para el conductor en caso de accidente y la asistencia en carretera.

Asimismo, el seguro por días, aunque es una fórmula cada vez más utilizada, todavía despierta algunas dudas para los usuarios. Por ello Javier Bosch, Consejero Delegado de Cleverea comenta que, «salvo que el vehículo esté dado de baja temporal o definitiva en el registro de la DGT, los vehículos necesitan tener seguro siempre, aunque estén en un garaje sin ser utilizados. Con la cobertura por días conseguimos disfrutar de ventajas como la protección personal para el conductor en caso de accidente o la asistencia en carretera durante el tiempo que esté contratado».

«Se puede contratar desde solo 1 día hasta un máximo de 90 días consecutivos. Con el seguro por días solo se paga por los días que uno necesita, sin cuotas anuales ni gastos fijos. Una de las grandes ventajas de este seguro temporal es que no se limita a turismos convencionales. Esta modalidad está diseñada para cubrir prácticamente cualquier tipo de vehículo a motor, siempre que esté matriculado y tenga la documentación en regla. Así, se puede contratar para coches, motos, furgonetas, camiones, remolques, autocaravanas, microcars, quads y vehículos con matrícula temporal. También resulta útil para vehículos menos comunes como coches históricos o clásicos, que solo circulan en exhibiciones«, añade.

«En la mayoría de los casos, entra en vigor de inmediato tras la contratación. La fecha de inicio aparecerá reflejada en la póliza y suele ser efectiva desde el mismo día de pago, pero conviene informarse al respecto», concluye.

