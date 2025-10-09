Diseñan un sistema que reduce el tiempo de búsqueda de aparcamiento en ciudades

Un equipo de investigadores de IMDEA Networks ha diseñado Cord-Approx, un innovador sistema de coordinación que predice la disponibilidad de plazas de aparcamiento en la calle y asigna espacios a los conductores, transformando el «caos total en un proceso organizado». Las simulaciones realizadas con datos reales de Madrid muestran que el tiempo medio de búsqueda se reduce de 20 minutos a solo 6,7.

Un equipo de investigación del IMDEA Networks Institute ha desarrollado una solución para uno de los mayores dolores de cabeza en las grandes ciudades: el tiempo perdido buscando aparcamiento. El sistema, denominado Cord-Approx, actúa como un coordinador digital que utiliza algoritmos avanzados para reducir drásticamente el tiempo que los conductores pasan circulando, disminuyendo la congestión y la contaminación.

A diferencia de las aplicaciones comerciales actuales, que solo se limitan a predecir dónde podría haber plazas disponibles, Cord-Approx añade una capa de coordinación a nivel de ciudad. Utilizando patrones históricos de ocupación, el sistema predice la disponibilidad y luego utiliza un algoritmo de emparejamiento óptimo para asignar a cada conductor a una plaza específica, evitando así que compitan por el mismo espacio.

«El hallazgo clave de la investigación es en qué medida la coordinación aumenta la eficiencia: al dirigir a cada conductor a un lugar específico, convierte un caos total en un proceso organizado», explica Behafarid Hemmatpour, estudiante de doctorado en IMDEA Networks y primera autora del artículo.

Ampliar Parquímetro F. P. Ahorro de tiempo de hasta el 66% El estudio probó este enfoque mediante simulaciones detalladas en Madrid, utilizando datos reales de tráfico. Los resultados fueron espectaculares: Quienes no utilizaron la estrategia Cord-Approx dedicaron en promedio casi 20 minutos a encontrar aparcamiento. Quienes sí utilizaron la aplicación encontraron una plaza en solo 6,7 minutos. Esto supone una reducción del 66% en el tiempo de búsqueda para los usuarios del sistema, lo que se traduciría en miles de horas de conducción ahorradas diariamente en una gran ciudad. Además, al reducirse el número de vehículos circulando sin rumbo, se espera una disminución directa de la congestión del tráfico y las emisiones contaminantes.

El equipo de investigación subraya que la estrategia no es específica de Madrid, sino que se basa en datos que cualquier ciudad puede suministrar. El sistema está diseñado para integrarse fácilmente en plataformas de movilidad existentes como Google Maps o Waze, proporcionando indicaciones en tiempo real a los conductores.

Además de los beneficios directos para los usuarios, el sistema también ofrece una valiosa herramienta para las autoridades municipales: «Las autoridades podrían usar este sistema para gestionar la demanda de aparcamiento en la calle de manera más eficiente, por ejemplo, integrándolo con la gestión del tráfico municipal o incluso con tarifas dinámicas», destaca Hemmatpour.

Aunque la investigación se ha basado en simulaciones, el equipo está explorando oportunidades para probar la estrategia Cord-Approx en pilotos reales con municipios o proveedores de movilidad, buscando socios para llevar esta solución innovadora de la teoría a la práctica en el corto plazo.