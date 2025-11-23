El Marino cae ante el Salamanca en Miramar con polémica arbitral Los luanquinos se van enfadados después de cuestionar el segundo gol del Salamanca y reclamar un penalti y una expulsión de un rival

El Marino cayó este domingo en Miramar contra el Salamanca UDS en un partido en el que las decisiones arbitrales marcaron su desarrollo. El conjunto luanquín no salió bien al partido y en el minuto tres Carlos Parra se internó dentro del área y abrió el marcador. Pronto pudo empatar el conjunto local. En la siguiente jugada un disparo de Tito Leyva se fue rozando el palo izquierdo.

A partir de ahí el Marino se fue hacia arriba y comenzó a crear ocasiones de gol, como la que tuvo Basurto y que obligó a intervenir a Leo Mendes. Sin apenas tiempo, Tito Leyva se plantó delante del defensa Marotías en un mano a mano que ganó el zaguero.

Seguía dominando el juego el Marino y en el 29 un disparo cruzado de Marcos Bravo se fue rozando el palo. El colegiado adquirió protagonismo en este momento, mostrando cartulinas amarillas al propio Bravo y a Marcos Basurto. En cambio, no enseñó la roja al visitante Marotías por una entrada por detrás sin posibilidad de llegar al balón, sacando solo amarilla. Esta jugada le costó la tarjeta por protestar al delantero local Tito. Poco antes del descanso el Salamanca anotó un gol que nunca debió subir al marcador puesto que su autor, Javi Delgado, estaba en fuera de juego.

Tras el descanso, con el público muy enfadado, el técnico local realizó cuatro cambios para revitalizar el juego de su equipo y de nuevo Tito Leyva tuvo una clara opción de gol en un mano a mano con Leo Mendes que el guardameta desvió con su pie izquierdo. El Marino se metió aún más en el partido en el minuto 57. Un córner lanzado por Marcos Bravo lo remató íñigo Villaldea en el primer palo para acortar distancias. La réplica la dio Tito Leyva con un contragolpe desde su campo que tapó Marotías.

A falta de quince minutos, un balón al área acaba con un remate de Tomás Fuentes a la red. El colegiado anuló el gol, ante la incredulidad de los espectadores, por una falta previa. El Marino pasó toda la segunda parte encerrando a su rival en su área y creando ocasiones, pero desguarneció su defensa. El exmarinista Abraham a punto estuvo de hacer el tercero. Poco después Fofana envió un balón al espacio, pero Leo Mendes evitó con su cuerpo el remate de Tito.

El Marino lo intentó hasta el final con dos disparos de Diego Díaz y en el añadido de nuevo el colegiado se convirtió en protagonista al no señalar penalti en un remate que golpeó el brazo derecho de Iván Casado dentro del área. Derrota del Marino fruto de su mala salida al partido, su poco acierto cara al gol y, sobre todo, por las desacertadas decisiones del colegiado.

