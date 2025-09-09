Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz Entre sus obras figuran el Instituto de Medicina Legal en Oviedo y el proyecto de la urbanización de El Rinconín en Gijón

E. C. Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 17:03 | Actualizado 17:16h. Compartir

Fallece el arquitecto Juan José Braña Díaz a los 72 años de edad. Con estudio en la calle de La Merced, en Gijón, pero con vínculos en Oviedo, su capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio El Salvador, San Esteban de Las Cruces.

Estudió arquitectura en San Sebastián, donde ejerció durante los primeros años para luego establecer su estudio en Gijón. Realizó numerosos proyectos y obras, como el edificio del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, vivienda unifamiliar en el concejo de Aller o el proyecto de El Rinconín con el también arquitecto fallecido Gerardo Bustillo.

Persona de trato muy agradable, no perdía la ocasión de disfrutar de un viaje, de una velada con amigos o de una jornada de esquí.