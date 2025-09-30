Fallece a los 82 años el jesuita Carlos López de la Rica, bibliotecario del Colegio Inmaculada de Gijón
Estuvo destinado en Asturias en dos ocasiones. En la primera fue también fue profesor y tutor en el Colegio San Ignacio de Oviedo. El funeral será este miércoles en Salamanca
Gijón
Martes, 30 de septiembre 2025, 21:39
El jesuita Carlos López de la Rica falleció este martes a los 82 años en Salamanca. Nacido en Valladolid en 1943 y miembro de la Compañía de Jesús desde 1962, estuvo destinado en Asturias en dos ocasiones. La primera fue entre 1992 y 2008, cuando ejerció como profesor y tutor en el colegio San Ignacio de Oviedo. En esta etapa fue Coordinador General de Formación Humana y delegado del departamento de Orientación, además de colaborar en la pastoral colegial y dirigir, entre 2000 y 2004, el Centro Juvenil Loyola.
De Asturias marchó a Madrid, a Maldonado, como operario jesuita y para dar clases en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, donde estaría hasta 2013 para regresar, en esta ocasión a Gijón, a la Inmaculada. Ahí hizo la labor de bibliotecario, además de colaborar en la parroquia. Los últimos de sus 52 años de sacerdocio y 63 de la Compañía de Jesús los pasó en Maldonado de nuevo (2016-2022), también como operario junto con otras funciones como la de traductor, y en Salamanca (2022-2025), como operario hasta 2024, momento en el que se dedicó a orar por la Iglesia y la Compañía de Jesús hasta el día de su muerte.
Este miércoles a las 11 horas tendrá lugar una misa funeral en Salamanca, para después ser enterrado en el cementerio San Carlos Borromeo de la localidad.
