Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo La hostelera que empezó a cocinar en Quirós en los años 50 ha muerto este miércoles a los 92 años

J. M. P. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:34 Compartir

Llegó a la hostelería por matrimonio y creó escuela. Maruja Álvarez Falcón, la de Casa Jamallo, falleció este miércoles a los 92 años tras toda una vida dedicada a dar de comer en Quirós. La cocina tradicional pierde a una gran defensora, en cuyo recetario de cabecera destacaban el pitu de caleya, el pote de castañas, las calderetas de cordero o los callos.

Casa Jamallo es un clásico de la hostelería asturiana. Visita obligada y parada indispensable cuando se hacía alguna ruta por la zona. Pero la historia del popular establecimiento comenzó a unos cien metros del actual, en el ahora hotel Valle de Quirós. Corría el año 1951 y Manuel Fernández, apodado 'Jamallo', tuvo la feliz ocurrencia de abrir un almacén de vinos. Los clientes iban por vino y precisaban picar algo para redondear el momento. Fue entonces cuando a él y su mujer (el feliz enlance fue en 1956), María Isabel Álvarez Falcón, Maruja Jamallo para todos, sumaron barra y mesas donde degustar sardinas salonas, callos, pollo al ajillo, filetes, huevos, embutidos... También camas.

El patriarca falleció en 1985 con sólo 47 años, y la familia (siete hijos tenía entonces el matrimonio) decidió comprar el sitio actual y trasladarse para crecer y seguir apostando por la hostelería. Entonces ya era un restaurante a la imagen del actual, y en él contribuía toda la familia, también hermanos, yernos y nueras.

Maruja Jamallo contribuyó a dinamizar el concejo, creó empleo y dio de comer muy bien a muchos, asturianos y visitantes. Por todo eso y más recibió la Medalla de Oro del concejo en 2016. Así como menciones en la guía Repsol y como Mejor Chigre de Asturias. La cocinera se ha ido, pero su legado, sus recetas y sus platos siguen vigentes.

Temas

Hostelería

Quirós