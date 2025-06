Fallece la presidenta del club San Juan de La Carisa de Oviedo, María Luisa Urbaneja

A. A. / R. F. Oviedo Sábado, 21 de junio 2025, 19:00 Compartir

La presidenta del club de fútbol San Juan de La Carisa y Medalla de Bronce de la ciudad de Oviedo, María Luisa Urbaneja Martín, falleció el viernes a los 64 años de edad. Este sábado, sus numerosos amigos y familiares la despidieron en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de La Corredoria. Deja dos hijos huérfanos y también a una parte importante del deporte en la capital asturiana.

'Luisa', a secas, para los amigos, era toda una personalidad en el barrio. Al frente el equipo de La Carisa desde 1988, sudaba pasión por todos los poros de su cuerpo. En una entrevista reciente concedida a EL COMERCIO, manifestaba lo siguiente: «Si algún día me llego a jubilar, será donde soy más feliz: en un campo de fútbol». También comentaba que, si bien al principio tuvo «miedo» a coger las riendas del equipo, «siempre tuve la ayuda de los míos y trabajar me ayudó a tener la mente ocupada».

Sus amigos no terminaban de digerir la noticia. La alcaldesa de barrio de La Corredoria, Maite Orozco, expresó así el sentir de muchos en el barrio: «Cuando me llamaron no lo podía creer; yo sabía que estaba malina, pero nunca nos esperábamos esto tan joven».

Una mujer «que siempre luchó», una «luchadora nata» y una «persona inmejorable», agregó Orozco. «La conocía desde que nos fuimos a vivir a La Carisa hace veinti muchos años y éramos una familia; es una gran pérdida para el equipo y para la asociación de La Corredoria: fue una gran madre, una gran esposa y una gran abuela».