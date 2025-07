Fallece Rosa Valdés, tercera generación del llagar Sidra Acebal

Eva Hernández Gijón Jueves, 17 de julio 2025, 18:09 Compartir

Rosa Valdés Valle, viuda del llagarero José Luis Acebal Rivas, tercera generación de Sidra Acebal, en Gijón, falleció este miércoles a los 88 años tras sufrir una larga enfermedad.

«Estaba casada con uno de los cuatro hermanos, que fueron los que potenciaron el negocio haciendo que pasara de ser algo más casero a algo más industrial», explicó su hijo Luis Acebal, cuarta generación que comparte junto con su hermano Víctor la gerencia del negocio. «Pero, que no fuera familiar directa no significa que no fuera una parte fundamental de la empresa», recalcó su hijo.

Rosa destacó por su «diligencia y buen trato» en el trabajo. «Anteriormente los pedidos se realizaban por teléfono. Era ella quien se encargaba de atender los pedidos», señaló. «Ahora no es así. Tenemos comerciales. Pero claro, en los años ochentas y noventas, era como se hacía». Sobre su trabajo, «nunca nadie se quejó de una mala palabra, ni una mala atención», dijo su hijo.

Cuando se embotellaba la sidra, Rosa también estaba ahí. «Era la encargada de realizar el almuerzo para los trabajadores. Son cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que son una parte fundamental», indicó su hijo. Como persona, Rosa era una «muy parlanchina y sociable. Antes, mucha gente venía a recoger sidra a casa en vez de al llagar y era ella quien lo despachaba», recuerda Luis.

Los orígenes de Sidra Acebal se remontan hasta finales del siglo XIX, cuando Benito Acebal, comenzó a elaborar sidra de forma artesanal en su propia casa para el consumo familiar. Su hijo, conocido como El Fraile, construyó la nave actual en 1925, incorporando las primeras prensas que hubo en Asturias a nivel industrial. A comienzos de la década de los 90, ya con la cuarta generación a cargo del llagar, la primera con dedicación exclusiva al negocio de la sidra, la empresa se constituye como Sociedad Limitada y apuesta fuertemente por la incorporación de nuevas tecnologías.

En 2004, José Manuel Acebal (fallecido el pasado mes de junio) y su hermano Alberto recibieron el premio 'Tonel de Oro' de la XIII Fiesta de la Sidra Natural, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la sidra. Han ganado en cuatro ocasiones el premio Gijón de Sidra. Sidra más prestosa en 2009, 2011, 2013 y 2017.

La celebración de la palabra de cuerpo presente, se realizará en la capilla del tanatorio de Cabueñes este viernes, día 18, a las cinco de la tarde.

