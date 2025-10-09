Fallece «un socialista de raza», el langreano Belarmino García Noval, exdirigente del SOMA Belarmo, como le llamaban sus conocidos, fue además diputado, concejal del PSOE de Langreo y secretario general de dicha agrupación

El socialismo langreano se ha teñido de luto este jueves al conocerse la muerte del socialista Belarmino García Noval, Belarmo para sus conocidos. Lo hacia a los 77 años de edad, el pasado miércoles en el hospital de Cabueñes de Gijón. Nacido en El Cuto, en el concejo de Siero, en 1948, con 8 años se trasladó a vivir a Tuilla donde formó un hogar junto a María Teresa Suárez.

A pesar de estar alejado desde hace años de la vida política, su amplia trayectoria tanto en el sindicato SOMA, como en el ayuntamiento de Langreo y en el Principado, le sirvió para ganar cientos de amigos. Muchos le recordaban ayer como «un socialista de raza. Has sido un grande», apuntaba abatido su amigo Miguel Sánchez. «Su trayectoria queda grabada dentro de la organización , por su capacidad de lucha y solidaridad. Aprendió a muchos a ser un buen socialistas y un buen sindicalista», explicaba otro de los históricos Abelardo Canga.

Familiares y amigos le despiden en el tanatorio de Sama de Langreo, hasta su incineración en La Florida que se producirá este viernes a las once y media de la mañana

Vida política

Su trayectoria política comenzó en el pozo Candín en Tuilla, a donde entró a trabajar con 18 años, en el Congreso extraordinario celebrado en Mieres en mayo de 1978 fue elegido coordinador de SOMA-UGT.

A principios de los años ochenta ostentó el cargo de vocal del Comité Federal del PSOE y secretario general del PSOE de Langreo. Además, fue parte de la Ejecutiva de la Federación Estatal Minera de UGT hasta 1988. Época que compagino con sus quehaceres como diputado regional de 1983 a 1987, y su trabajo en la mina.

Saltó a la política municipal donde en 1999 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Langreo, desde donde en 2001 fue elegido de nuevo secretario general de la agrupación local del PSOE