Tino Quintana, durante un acto de la Sociedad Internacional de Bioética. Arienza
Obituario

Fallece a los 75 años Tino Quintana, profesor de filosofía y experto en ética sanitaria

Destacó por su trabajo en el ámbito de las instrucciones previas y el testamento vital e impartió clases en institutos de Gijón, Lugones y Turón

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:30

«Suceda lo que suceda, me veréis de pie tratando de ganarle pasos al destino», dejó escrito hace tan solo unos días Tino Quintana en el blog académico donde desde hace 15 años seguía sentando cátedra sobre bioética y sanidad, después de haber presidido durante años el Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria V (Gijón) y participar en innumerables conferencias y jornadas sobre la materia. «Sabía mucho de filosofía y siempre nos iluminaba con reflexiones que ayudaban a la hora de tomar decisiones», apunta la actual presidenta, Teresa González, sobre un hombre que «encarnaba el espíritu de ir más allá de la opinión de uno mismo e intentar ver con la mirada de otros a la hora de buscar respuestas».

Constantino González Quintana falleció el sábado a los 75 años, dejando entre su legado el trabajo desarrollado a lo largo de su trayectoria en un ámbito como el de las instrucciones previas y el testamento vital, especialmente durante su etapa como jefe del servicio de Atención Ciudadana y Planificación de la Consejería de Salud. Natural de Mieres, era doctor en Filosofía y Teología e impartió clases de Filosofía y Ética en institutos de Gijón, Lugones y Turón, además de ser profesor de Bioética en la unidad docente del Sespa y el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Dejó escritos dos libros: 'Dos siglos de lucha por la vida, XIII-XV' y la novela 'El niño de la estrella'. Su funeral será este lunes, a las 13 horas, en la iglesia parroquial de San Isidoro el Real de Oviedo.

