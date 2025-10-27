Fallece Yves Lefevre, director general de Zincobre Ingeniería Nacido en Bélgica, llegó a Asturias en el año 1989 para trabajar en el departamento tecnológico de Asturiana de Zinc

El ingeniero Yves Lefevre, director general de Zincobre Ingeniería, falleció ayer a la edad de 83 años. Nacido en Bélgica, había llegado a Asturias en el año 1989 para trabajar en el departamento tecnológico de Asturiana de Zinc, donde permaneció hasta el año 2001. Un año después creo la empresa Zincobre, con sede en Gijón, y que a día de hoy cuenta con una filial en Ciudad de México y delegaciones en diversos países.

Su trayectoria profesional le valió un gran reconocimiento en el sector de los metales no ferrosos a nivel mundial, siendo inventor y propietario de diversas patentes en el campo de la electrólisis de zinc.

La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Avilés, donde mañana martes a las cinco de la tarde se oficiará la celebración de la palabra, tras lo que sus restos serán incinerados.

