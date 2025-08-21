Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros Heredó el oficio de su padre, José Antonio Martínez, fallecido en 2019, y se especializó en injertos capilares

El peluquero Rodrigo Martínez Caicoya falleció hoy a los 59 años. Hijo del conocido peluquero José Antonio Martínez Rodrigo, de él heredó la profesión, la cual desarrolló en el centro de Gijón especializándose en injertos capilares. De hecho, además de pasar y formarse en las peluquerías de su padre, él mismo dirigía en la calle Corrida el Centro de Pelucas y Sistemas Capilares Rodrigo Caicoya.

Fue su padre, fallecido en mayo de 2019, un nombre destacado en el sector de la peluquería a todos los niveles. Hasta el punto que logró levantar de la nada todo un imperio en torno al cabello y peinar a grandes nombres como Torcuato Fernández Miranda e incluso al cinco veces campeón del Tour de Francia Jacques Anquetil. A la primera peluquería que abrió en la ciudad, situada en El Carmen, le siguieron otras a finales de los 60 y principios de los 70 en la calle Corrida, en las avenidas de la Constitución y Argentina y en Menéndez Pelayo, así como en Oviedo y Avilés, donde también abrió una importante academia.

A finales de los años 60 se especializó en la modalidad de corte a navaja y, posteriormente, fue el primero en traer a España un innovador sistema de implante capilar ideado en Alemania. Él inicio una saga que con los años evolucionó su hijo Rodrigo. El benjamín del matrimonio formado por José Antonio Martínez y María del Carmen Caicoya pronto siguió los pasos de su padre, pero orientando el oficio igual que lo hacían las demandas de su clientela. Cuando su padre se jubiló, Rodrigo se puso al frente de la peluquería de mujeres y las prótesis capilares y pelucas en el piso de la calle Corrida.

El último adiós Rodrigo Martínez Caicoya será el viernes a las 17 horas en la Capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en el mismo lugar.

