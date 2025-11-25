Muere el fundador de La Portalina, panadería maliaya de referencia en Asturias Herminio Sánchez Vitienes falleció este lunes a los 90 años. Su funeral será este miércoles a las 17 horas, en la iglesia de Villaviciosa

Villaviciosa llora la pérdida de Herminio Sánchez Vitienes, dueño y fundador junto a su esposa, Loli Valvidares, de la panadería La Portalina, quien fallecido este lunes a los 90 años en el Hospital de Cabueñes. Su panadería, de gran popularidad entre los consumidores, ha atesorado además destacados galardones. También formó parte de la Asociación de Panaderos de Asturias.

La puso en marcha junto con su esposa, tras regresar de la emigración. Y a base de mucho trabajo y apuesta clara por la calidad y lo artesano logró situar a La Portalina como uno de los referentes del sector de la panadería en el Principado y una de las mejores de España; de hecho ganó en varias ocasiones la estrella DIR, conocida como la 'Michelin del pan',

Su funeral tendrá lugar este miércoles a las cinco de la tarde en la iglesia de Villaviciosa.

