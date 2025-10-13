Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años Junto con su marido Alfredo Suárez, fallecido en 2007, abrió en 1948 el histórico establecimiento de la calle San Bernardo y en 1972 amplió el negocio familiar con Buroteca

El gremio de las librerías de Gijón está de luto por la pérdida de Natividad González Rodríguez, fundadora de la Librería Industrial, quien murió el pasado fin de semana a los 97 años. Junto a su marido Alfredo Suárez, ingeniero técnico industrial y profesor de Dibujo Técnico de varias generaciones fallecido en 2007, formó un tándem perfecto. «Él era el relaciones públicas y ella la discreción personificada», apunta su hija Belén Suárez, al frente actualmente de la Industrial junto a su hermana Merche.

Natural de Sotiello, Natividad se trasladó de pequeña a Gijón después de la Guerra Civil y tras queda huérfana de padre. El matrimonio abrió en diciembre de 1948 la primera librería técnica de la ciudad en un local de la calle San Bernardo distinto del que ocupa en la actualidad. Fue en una época en que Gijón, con escuelas de Peritos y Maestría Industrial, carecía de establecimientos de este tipo. Posteriormente ampliaron el negocio familiar en 1972 con la fundación de Buroteca, que trajo a Gijón las primeras fotocopiadoras, además de material de oficina y reprografía de planos. Natividad y Alfredo fueron padres de cuatro hijos: Mariví, Fredi, Belén y Merche

La Librería Industrial fue creciendo sin moverse de la zona donde han sido referencia comercial desde hace más de 75 años. Del número 46 donde arrancó su actividad se mudaron al 50-52, con un local ampliado y renovado, manteniendo la esencia de sus comienzos. Con muchos de los clientes con los que se relacionaba acabó forjando amistades. Al cumplir los 80 Natividad se jubiló y cedió el testigo a sus hijas Belén y Merche, pero hasta el final estuvo pendiente de lo que pasaba en la librería. Las décadas de pie tras el mostrador acabaron por pasarle factura a su salud.

EL COMERCIO y el Muro

Era una lectora asidua de la prensa regional –no faltaba a diario a su cita con EL COMERCIO–, cuyas noticias comentaba después con sus hijas. También disfrutaba mucho de sus paseos diarios por Gijón, en los que prestaba especial atención a cualquier novedad que tuviera que ver con los edificios. Le encantaba acercarse por el Muro hasta la iglesia de San Pedro. Tampoco perdonaba las salidas de casa para los cafés de mañana y tarde. Tenía una memoria portentosa y se alegraba y ponía muy feliz cuando coincidía en la calle con antiguos empleados o clientes de la librería. Sus hijas destacan que era una «persona muy coqueta» y que le gustaba salir bien arreglada de su domicilio. Pese a ello, «no quería el primer plano, lo suyo era la discreción», señala su hija Belén.

Hace dos años hizo una excepción y aceptó un poco de protagonismo en el acto que se celebró en la librería por el 75 aniversario del negocio donde fue agasajada por la alcaldesa Carmen Moriyón.

Natividad González Rodríguez fue despedida esta tarde por clientes y familiares con un funeral en la iglesia de San Lorenzo, a pocos metros de la calle Covadonga, donde vivió sus últimos años.