Novenario y sidra

Cumplir la novena de septiembre suscita dudas. Si para hacerlo te debes bañar, como este lunes, con 16 grados de temperatura ambiente, igual en vez ... de garantizar buena salud para el invierno te provoca un catarro inmediato. Ya te pasó una vez. Decides finalmente acercarte a la Rampla para calibrar vibraciones. Cuando llegas pasadas las nueve y media está cambiándose la tropa que acaba de volver a nado desde Poniente (ojo, con el neopreno puesto), de modo que lo tuyo se convierte en una simple bagatela comparado con lo del incombustible Rafa Gutiérrez Testón y su panda. ¡Al agua! Está buena, templadina, un lugar perfecto para el remoje acompañado de la tertulia matinal antes de empezar con los 'deberes' del día. Hoy toca rematar la faena novenaria, que no se diga. Llueva, nieve o truene.

Septiembre es un mes de restallu. Menos turismo, mar en calma, buena temperatura. ¡Y sidra! El noveno mes del año marca la hora de la primera llagarada con las manzanas que pueblan el suelo alrededor de los árboles. Ya no están tan berriondas. Y en el zumo ese dulzor extra que les falta no es problema. Antes de nada, toca una puesta a punto del aparataje. Luego pañar y lavar la manzana para finalmente triturar, llenar el llagar y remar. De uno pequeño de 50 kilos de capacidad salen 20 litros sin forzar las brazadas (serán más de 30 cuando el fruto esté más maduro). El resultado final son trece botellas bien repletas de sidra dulce marrón oscuro para repartir en familia.

El contacto con la manzana –cogerla, removerla, trasvasarla– produce un karma especial. Reina en el ambiente un aroma penetrante generando una poderosa alianza secreta con la naturaleza y sus frutos. Beber sidra dulce a diario desde el pasado jueves es la consumación de la faena. ¿Habrá mejor forma de celebrar el Día de Asturias que andar con estos trajines o ya directamente bebiéndolos?

El sábado, en una bonita celebración, en medio del monte, irrumpieron a media tarde un gaitero y un tamborilero ascendiendo por la caleya, llenando la montaña de esos sones compuestos en 1918 para conmemorar la coronación de la Virgen en el 1.200 aniversario de la creación del Reino de Asturias. Escuchar así el 'Himno de Covadonga' respiga. Ayer resonó en Covadonga (emitido en directo por ELCOMERCIO.es). Con tal vitamina patria, sales enérgico a la calle a la hora del vermú, saludas a Pelayo y enfilas Cimadevilla a por una buena dosis de fabes, sidrina y fiesta.