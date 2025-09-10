El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carretilla llena de manzanas para lavar.
Gijonadas

Novenario y sidra

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:22

Cumplir la novena de septiembre suscita dudas. Si para hacerlo te debes bañar, como este lunes, con 16 grados de temperatura ambiente, igual en vez ... de garantizar buena salud para el invierno te provoca un catarro inmediato. Ya te pasó una vez. Decides finalmente acercarte a la Rampla para calibrar vibraciones. Cuando llegas pasadas las nueve y media está cambiándose la tropa que acaba de volver a nado desde Poniente (ojo, con el neopreno puesto), de modo que lo tuyo se convierte en una simple bagatela comparado con lo del incombustible Rafa Gutiérrez Testón y su panda. ¡Al agua! Está buena, templadina, un lugar perfecto para el remoje acompañado de la tertulia matinal antes de empezar con los 'deberes' del día. Hoy toca rematar la faena novenaria, que no se diga. Llueva, nieve o truene.

