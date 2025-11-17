La capilla de San Esteban del Mar: ética y estética

El promotor de la Fundación Revillagigedo, personalidad de extraordinaria sensibilidad social , promotor y alma de muchas de las iniciativas llevadas a cabo en Asturias, desde ... el siglo XIX hasta principios del XX, jamás pudo sospechar, si llegase a levantar la cabeza, que su voluntad fundacional y últimas disposiciones en torno a la Fundación Revillagigedo, iban a ser traicionadas de forma oculta y sospechosa , por los mismos miembros de la institución creada por San Ignacio de Loyola, ejemplo de rectitud y santidad.

En este caso, tanto la voluntad de San Ignacio como la del fundador de la Fundación Revillagigedo, han sido pisoteadas, para vergüenza de los que rigen sus destinos.

Los terrenos de Naval Gijón han constituido, como bien es sabido y constituyen, a día de hoy, una baza política trascendental para el actual Ayuntamiento de Foro, se pone a disposición pública, una franja de terreno que va a posibilitar una nueva área recreativa y de esparcimiento, así como facilitar el acceso a la zona anteriormente destinada a albergar la Semana Negra de Gijón, a través de la calle Palafox.

Sin lugar a dudas una acción que va a redundar en beneficio del degradado barrio del Natahoyo, y su necesaria recuperación, en beneficio de sus numerosos vecinos. Nada que objetar al respecto.

La iniciativa del Club de los Rotarios viene a colaborar con estos fines, promoviendo la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar, actualmente propiedad de la Compañía de Jesús, mediante la suscripción y aportación de fondos de distintos particulares, del Ayuntamiento y de otras entidades de distinto signo. Medalla merecida también.

El asunto se complica cuando el Ayuntamiento de Gijón y sus servicios jurídicos se ponen manos a la obra y entran en contacto con los propietarios de las Escuelas Revillagigedo, la Compañía de Jesús.

Como consecuencia de esas conversaciones, se firmaron unos acuerdos que dieron lugar a la iniciación de las obras de acondicionamiento, rehabilitación y urbanización de la capilla de San Esteban y su entorno.

A fecha de hoy, la rehabilitación y acondicionamiento de la capilla han finalizado, quedando independiente de las escuelas, mediante un nuevo muro de separación y bancos en su nueva zona urbanizada. Su inauguración se celebró recientemente a bombo y platillo.

En la compraventa celebrada entre la viuda del conde de Revillagedo y la Compañía de Jesús en 1947, figura una información relativa a la superficie que se transmite, linderos y edificaciones.

En cuanto a sus límites, esta superficie linda al «norte con el mar». En cuanto a cargas y gravámenes se estipula un 'modo' que prohibe modificaciones en la superficie transmitida y unos supuestos que penalizan a la Compañía de Jesús en caso de no cumplirse.

De igual forma, se prohiben expresamente cualquier modificación que altere la situación original de los inmuebles, así como destinar alguno de sus bienes a otros fines distintos a los establecidos en el acta fundacional.

En la inscripción registral de estas escrituras figuran claramente las cargas y gravámenes, que obran en poder y conocimiento de todas las partes implicadas.

Pues bien, el sigilo y la negación por parte del Ayuntamiento, la Compañía de Jesús y el Club Rotario a conocer el contenido de los acuerdos adoptados, invitan a suponer, que hay algo, al menos extraño, en todo esto.

¿Qué contenía o cuál era el objeto de esas negociaciones entre la Compañía de Jesús y el Ayuntamiento?, ¿tienen contenido económico?, ¿qué se pactó en cuanto al nuevo uso de la capilla?, ¿son fines que quedan fuera del espíritu fundacional?

Qué pasa con la franja de terreno que linda con el mar por el norte y que teóricamente pertenece a la Compañía de Jesús, ¿hay otra segregación encubierta?, ¿son terrenos privados… públicos…?, ¿ de quién son?

Las cargas y gravámenes, debidamente inscritas, limitan la venta, segregación o cesión que viole los fines para los que la Fundación de Revillagigedo fue creada.

Son preguntas de gran relevancia que quedan sin respuesta, en una nebulosa opaca y misteriosa… y merecen ser aclaradas para información general.

¿Dónde quedan la ética y la estética de éstos hechos y procedimientos…?