El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gaspar Meana

Los cuidados que tanto necesitamos

La ONU declaró hace dos años el 29 de octubre 'Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo'. Hoy es una buena ocasión para reflexionar seriamente sobre ello, y asumir nuestro papel, individual y colectivo.

Ana Belén García Losada

Responsable de Políticas Públias y Protección Social de CCOO de Asturias

Martes, 28 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Desde la infancia hasta la vejez, nos pasamos la vida siendo cuidados y cuidando. Como sociedad el reto es enorme en una comunidad como la ... nuestra, la más envejecida del país, con un número creciente de personas que requerirán mayor atención y más especializada. Hablamos de enfermedad, discapacidad, dependencia y la prevención necesaria para evitar o llegar lo más tarde posible a esas situaciones. Hay que prepararse para ello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los cuidados que tanto necesitamos

Los cuidados que tanto necesitamos