El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Milei mantiene su primera reunión oficial con Trump y le agradece su respaldo electoral. EFE

Y no pasa nada

No hace falta echar la vista atrás para que un personaje como Trump nos pareciera una broma

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:21

No es necesario recurrir al espíritu del abuelo Cebolleta para asombrarnos de lo que está ocurriendo en el mundo en comparación con el pasado. Ni ... siquiera hace falta echar la vista atrás al siglo pasado para que un personaje como Donald Trump nos pareciera una broma. Que alguien de esa catadura estuviese al frente de la todavía primera potencia mundial no era creíble. Y menos aún que hubiera sido elegido democráticamente. O que los argentinos votaran masivamente por un individuo que esgrime una motosierra como principal argumento político. No, la degradación no podía llegar a niveles propios del subsuelo mental, del alcantarillado. Una película futurista que emprendiera ese camino habría estado destinada al fracaso a no ser que su género fuese el de la comedia y el esperpento. Pero he aquí que la comedia, al ser realidad, se convierte en drama. De momento en drama, ya veremos si vira hacia una tragedia de consecuencias irremediables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  6. 6 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  7. 7 Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo
  8. 8 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  9. 9

    Una inversión de 55 millones en la planta de cría de lenguados de El Musel permitirá crear 100 nuevos empleos
  10. 10 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Y no pasa nada

Y no pasa nada