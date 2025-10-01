Ángel Fernández Artime: un profeta en su tierra

En poco menos de un año tuve ocasión de asistir, en el Museo Marítimo de Luanco, a dos actos muy entrañables: El 14-10-24 ... con ocasión de la entrega del Título de Hijo Predilecto de Asturias y el pasado 28-08-25 el Titulo de Hijo Predilecto de Gozón, ambos en la misma persona de D. Ángel Fernández Artime.

Debo resaltar, en primer lugar la calidez, sencillez y verdadero sentimiento de gratitud de todos los gozoniegos y, en particular los Luanquinos, hacia la persona de su ilustre convecino.

La humildad y gratitud con que D. Angel recibió ambos galardones, le viene desde la cuna y hace honor a ellas por donde quiera que este.

Alcanzar primero, por méritos propios, el Rectorado Mayor de los Salesianos y hacer hoy el balance final de sus más de diez años al frente de esa Congregación, ya dicen algo de su gran amor por los jóvenes y la educación y de su capacidad de gestión y eficiencia también.

Esas cualidades no pasaron desapercibidas por el Papa Francisco quien el 9-07-23 lo nombra ya Cardenal aunque fue el 30-09-23 cuando recibió formalmente «El Capelo Cardenalicio».-

A pesar de una infancia feliz con su familia en Luanco un buen día, al igual que a Simón Pedro le dijo Jesus: «No temas desde hoy en adelante, serás pescador de hombres»; esa elección, cambió para siempre su vida dejando de ser pescador de peces, junto a su padre y familiares, para serlo de hombres y mujeres de bien.

Termino esta muy breve reflexión para destacar que, además de todo ello, D. Ángel es también un verdadero profeta en su tierra; ser reconocido, valorado y muy querido en su propia tierra, es un título inmaterial que muy pocos mortales lo consiguen ¡Larga y provechosa vida D. Angel, sin duda nuestro mejor embajador en el Vaticano y el mundo!