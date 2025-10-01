Ángel Fernández Artime: un profeta en su tierra
Benito M. Traviesa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:50
En poco menos de un año tuve ocasión de asistir, en el Museo Marítimo de Luanco, a dos actos muy entrañables: El 14-10-24 ... con ocasión de la entrega del Título de Hijo Predilecto de Asturias y el pasado 28-08-25 el Titulo de Hijo Predilecto de Gozón, ambos en la misma persona de D. Ángel Fernández Artime.
Debo resaltar, en primer lugar la calidez, sencillez y verdadero sentimiento de gratitud de todos los gozoniegos y, en particular los Luanquinos, hacia la persona de su ilustre convecino.
La humildad y gratitud con que D. Angel recibió ambos galardones, le viene desde la cuna y hace honor a ellas por donde quiera que este.
Alcanzar primero, por méritos propios, el Rectorado Mayor de los Salesianos y hacer hoy el balance final de sus más de diez años al frente de esa Congregación, ya dicen algo de su gran amor por los jóvenes y la educación y de su capacidad de gestión y eficiencia también.
Esas cualidades no pasaron desapercibidas por el Papa Francisco quien el 9-07-23 lo nombra ya Cardenal aunque fue el 30-09-23 cuando recibió formalmente «El Capelo Cardenalicio».-
A pesar de una infancia feliz con su familia en Luanco un buen día, al igual que a Simón Pedro le dijo Jesus: «No temas desde hoy en adelante, serás pescador de hombres»; esa elección, cambió para siempre su vida dejando de ser pescador de peces, junto a su padre y familiares, para serlo de hombres y mujeres de bien.
Termino esta muy breve reflexión para destacar que, además de todo ello, D. Ángel es también un verdadero profeta en su tierra; ser reconocido, valorado y muy querido en su propia tierra, es un título inmaterial que muy pocos mortales lo consiguen ¡Larga y provechosa vida D. Angel, sin duda nuestro mejor embajador en el Vaticano y el mundo!
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.