Francisco Franco, un militar palatino

Alfonso XIII, en su exilio, se lamentaba de la felonía del ya Generalísimo, quien, en modo alguno se planteaba restaurarle en el trono: «Elegí a Franco cuando no era nadie. Él me ha traicionado y engañado a cada paso»

Carmen García

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Sobre la brillante carrera militar de Francisco Franco se han hecho centenares de biografías, mejor dicho, de hagiografías que poco a poco están siendo desmentidas ... una a una; sus hagiógrafos le han calificado como: «La espada más limpia de Europa», «El general más joven a los 33 años» y, rozando el ditirambo, Luis Suárez le consideró como «El primer general de la República», nada menos.

Francisco Franco, un militar palatino