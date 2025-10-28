El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, pronuncia su discurso en la inauguración de la calle Sergio Marqués. Damián Arienza

Discurso de Carmen Moriyón en la inauguración de la calle Sergio Marqués de Gijón

Carmen Moriyón

Carmen Moriyón

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 16:26

Comenta

Presidente del Principado,

Presidente del Consejo Consultivo,

Concejalas y Concejales de la Corporación,

Diputados y diputadas de la Junta General del Principado, familia de Sergio ... Marqués: queridas Elena y Patricia, queridos Sergio y Guillermo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  8. 8 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022
  9. 9 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Discurso de Carmen Moriyón en la inauguración de la calle Sergio Marqués de Gijón

Discurso de Carmen Moriyón en la inauguración de la calle Sergio Marqués de Gijón