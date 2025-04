Concentrar la gestión

Editorial El Comercio Gijón Domingo, 20 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La dimisión de Belarmina Díaz, como consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, ha forzado al presidente del Principado a remodela su Gobierno. En menos ... de veinticuatro horas Adrián Barbón presentó la alternativa elegida que pasa por cambios internos en las competencias de las consejerías, aumentando las responsabilidades de Borja Sánchez y Alejandro Calvo, dos miembros del Ejecutivo que acompañan a Barbón desde que llegó al poder en el verano de 2019. El Gobierno tendrá una consejería menos al suprimir la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio. En el nuevo organigrama, Industria será asumida por Borja Sánchez, formando parte de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. En la reasignación de competencias, Formación Profesional, que estaba en la Consejería de Ciencia a través de la Dirección General de la Planificación de Formación Profesional, estará integrada en la Consejería de Educación, para evitar la sobrecarga de trabajo en el departamento que lidera Borja Sánchez. En los gobiernos autonómicos lo habitual es que la Formación Profesional esté encuadrada en Educación, como el resto de las enseñanzas no universitarias. Transición Ecológica deja de aparecer en el título de las consejerías al ser sustituida por Medio Ambiente, dentro de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, cuyo titular será Alejandro Calvo. Si analizamos el anterior organigrama del Gobierno y el presentado esta semana por el presidente Barbón, nos encontramos con que junto a la desaparición de Transición Ecológica, también dejan de estar entre los títulos de las consejerías la Cooperación Local, que tal vez pase a depender de la Consejería de Presidencia, su ubicación tradicional, y Comercio, que quedará, probablemente, reducido a una dirección general, aunque no va a estar situado bajo el paraguas de Industria, como en otras legislaturas, porque no hay en el nuevo Ejecutivo una Consejería de Industria propiamente dicha. El presidente decidió rebajar su rango a una viceconsejería. Un asunto que mueve a la reflexión. Asturias está entre las regiones españolas con un mayor peso industrial en la economía del territorio. El pasado año, el sector representó el 20% del PIB regional, mientras que en el conjunto de España la industria aportó el 15,4% al PIB. La industria pasa por una situación difícil en Europa, especialmente en el sector metalúrgico (hierro, acero, ferroaleciones) que representa el 61,8% de las exportaciones asturianas, siendo crítica la coyuntura para las factorías electrointensivas que tienen un papel tractor sobre todo el sector industrial de la región. Sería fundamental poder mantener la Consejería de Industria en el Gobierno -petición ya realizada por la Fade- para mejorar la interlocución con las empresas y abordar asuntos que llevan mucho tiempo planteados, como el 'anillo central', absolutamente necesario al recibir ahora la energía de fuera de la región, una vez cerradas nuestras térmicas. Algunas de las principales industrias no pudieron aumentar su producción el pasado año por la debilidad de la red. Sigue presente el problema del precio que pagan nuestras fábricas por la energía, dándose la circunstancia de que las industrias trabajan más o menos horas en función del precio de la energía, para evitar pérdidas. O para actuar en asuntos como el accidente de la mina de Cerredo, donde las irregularidades detectadas denotan falta de control por parte de la Administración autonómica, que no se soluciona rebajando el rango de la autoridad administrativa. El propio presidente del Principado dijo en su discurso de fin de año que 2025 sería «un año crucial para la industria», así que todo indica que debería haber una consejería dedicada, en exclusiva, a hacer política industrial. Desde la Consejería de Movilidad, Alejandro Calvo también deberá coordinarse con Borja Sánchez para las cuestiones logísticas y ambientales que atañen a las industrias. El apoyo rotundo dado por IU, socio del Gobierno, a la remodelación del Ejecutivo será una ayuda para lo que resta de mandato.

