Brotes verdes

Constantino Álvarez

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Normalmente se asocian los «brotes verdes» con los primeros pasos que da una planta o un árbol en su etapa inicial de crecimiento. La presencia ... de esos primeros brotes es una garantía de que la planta o el árbol están muy vivos. En el argot político también se utiliza esa expresión para referirse a los primeros síntomas de recuperación económica. Se le atribuye a Norman Lamont, ministro de Hacienda del Reino Unido, el uso de los brotes verdes como ejemplo de mejoría de la economía, tras la recesión de 1991. También posteriormente fue utilizada por otros políticos con los mismos motivos. Aquí en España, la expresión, se hizo famosa tras la crisis de 2008, al ser utilizada por los miembros del gobierno de Zapatero, como símbolo de mejoría económica, creando polémica con quienes no veían brotes verdes por ningún lado.

