Normalmente se asocian los «brotes verdes» con los primeros pasos que da una planta o un árbol en su etapa inicial de crecimiento. La presencia ... de esos primeros brotes es una garantía de que la planta o el árbol están muy vivos. En el argot político también se utiliza esa expresión para referirse a los primeros síntomas de recuperación económica. Se le atribuye a Norman Lamont, ministro de Hacienda del Reino Unido, el uso de los brotes verdes como ejemplo de mejoría de la economía, tras la recesión de 1991. También posteriormente fue utilizada por otros políticos con los mismos motivos. Aquí en España, la expresión, se hizo famosa tras la crisis de 2008, al ser utilizada por los miembros del gobierno de Zapatero, como símbolo de mejoría económica, creando polémica con quienes no veían brotes verdes por ningún lado.

En estas últimas semanas, algunas noticias guardan cierta similitud con lo que considero brotes verdes de la economía local. Recientemente la Comisión Europea propuso recortar un 47% las importaciones de acero y grabar con un arancel del 50% lo que sobrepase dicho cupo. La medida ha sido recibida con agrado por la familia siderúrgica, como así lo reconocía el directivo de ARCELOR, Van Poelvorde, que sigue reivindicando como actuación complementaria, la revisión de los mecanismos que regulan las emisiones de carbono, anunciada para final de año.

Una vez conocida la noticia, dirigentes del Gobierno del Principado echaron las campanas al vuelo, afirmando que la decisión de la CE garantizaba la producción de acero en España y en Europa. Los sindicatos siderúrgicos, más cautos, dicen que hasta que no se confirmen las inversiones que garanticen la acería eléctrica en Avilés, no se creerán los brotes verdes del acero.

También, hace unas semanas, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo anunciaba en la Junta General del Principado que el grupo Saint Gobain (CRISTALERIA ESPAÑOLA) estudia invertir entre 120 y 140 M.€ para renovar el horno «float», ya que el actual, como mucho le queda un año de vida útil. A los pocos días directivos de la compañía enfriaron un poco la noticia ya que advirtieron que la decisión final se tomara en el primer semestre del próximo año.

Otra noticia que también responde a las características de brote verde de la economía asturiana es el aterrizaje en la Curtidora de la empresa EM&E, vinculada a la familia Escribano, con participación en INDRA, un gigante de la industria defensiva, que convirtió La Curtidora en su centro de I+D+i donde de momento trabajan 20 ingenieros dedicados a la investigación y el diseño. INDRA más que un brote verde es ya toda una realidad en Asturias donde recientemente cerró la compra del Tallerón en Gijón, a Duro Felguera y creará varios centenares de empleos para construir vehículos blindados para el ministerio de Defensa y recientemente uno de los últimos consejos de ministros le concedió toda una lluvia de millones para seguir creciendo. Ya sé que a muchos, esto de la industria armamentística no les hace mucha gracia, pero no nos engañemos, lo de invertir en defensa es una cruda realidad que nos toca vivir y no olvidemos que también son puestos de trabajo y creación de riqueza.

Otro brote verde de estos últimos días es la intención de la multinacional de fertilizantes TERVALIS de instalarse en terrenos del puerto, cercanos a Asturiana de Zinc (AZSA), empresa que le suministrará el acido sulfúrico necesario para la fabricación de abonos, una de las causas que ha influido para decantarse por el puerto avilesino, a la que hay que añadir la facilidad para exportar su producción a Francia y otros puertos europeos. De momento invertirá 60 M. € y creará 63 empleos.

Por último quiero dedicar unas líneas a lo que podemos considerar brotes verdes del gobierno local. Llevo unos treinta años siguiendo la política municipal y tengo que reconocer, que salvo cuando se acometió el saneamiento integral de la ciudad, con obras que superaron los120 M. €, que se ejecutaron a lo largo de varios mandatos, en el Ayuntamiento nunca tuvieron «tantes perres en los cajones». En el balance que hizo el gobierno a mediados de año, presumía de haber puesto en marcha 81 proyectos, con una inversión de 33 M.€ financiados con ayudas europeas, entre los que destacan, la nueva sede del Conservatorio «Julián Orbón», la Muralla Medieval, viviendas de La Luz, El Tocote, Los Siete Enanitos. Estas actuaciones se encuentran en distintas fases, unas terminadas, otras en obras y algunas no pasaron de los planos. En cuestiones de celeridad en la ejecución de obras, no hay duda que el Ayuntamiento no está para colgarse medallas. A este balance espero que pronto podamos añadir inversiones en proyectos nuevos a desarrollar en La Carriona por valor de 9 M. €, de los que 5,4 proceden de financiación europea. En el futuro los vecinos de La Carriona y Miranda contaremos con un nuevo polideportivo y con una mejora de los accesos. Una pena que ni el Ayuntamiento ni al Principado se les pase por la cabeza, unir La Carriona con la autopista A-8 en el nudo de La Cruz de Illas. Hablando de inversiones en La Carriona, espero que a ningún concejal de la corporación se le ocurra de nuevo cuestionar la idoneidad de dichas actuaciones. Para meteduras de pata, con una vez es más que suficiente.

Posiblemente los incrédulos vean Europa muy lejos, pero la realidad es que la tenemos muy cerca, a la vuelta de la esquina. Sin su ayuda no tendríamos, ni Muralla, ni Conservatorio, ni Tocote…