Ese es el nombre del programa social con el que el Ayuntamiento avilesino cuenta abordar la problemática de la soledad no deseada. Esta iniciativa fue ... premiada en el V Encuentro de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, siendo reconocida como 'Buena práctica'.

La actividad del programa 'Contamos Contigo' se basa en implicar a técnicos, trabajadoras, usuarios y familiares del servicio de ayuda a domicilio, que son quienes primero pueden detectar situaciones personales que hacen que se enciendan las alertas ante una situación de abandono o de soledad no deseada. Por eso las trabajadoras vinculadas al servicio son pieza clave para garantizar el éxito del proyecto, que no es otro que detectar a tiempo situaciones de soledad antes que el daño sea irreversible.

No estaría mal que para contar con unas trabajadoras motivadas e implicadas en obtener unos buenos resultados, empezáramos por revisar y mejorar sus condiciones laborales. No hace mucho la universidad de Oviedo en un informe sobre la situación del sector advertía, «que los poderes públicos comiencen a afrontar la cuestión de la prestación los cuidados desde un planteamiento integral, para evitar que un trabajo tan fundamental tenga tanta precariedad». En una encuesta realizada entre las afectadas, los resultados nos dicen, que casi todo el personal es femenino (97,4%), que el 63,1% tienen un contrato parcial y el 61% reconoce hacer más horas de las que les pagan. Tenemos que reconocer que dichas trabajadoras son pieza clave en el sector de los cuidados y desde su día a día pueden detectara tiempo una situación de soledad a la que poner remedio. Pero insisto, para una buena motivación laboral es necesario dignificar sus condiciones de trabajo.

Otra noticia reciente sobre la soledad fue la presentación a finales de octubre de la Estrategia Asturiana sobre la Soledad por parte de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco. Ambicioso proyecto dotado de momento con 16 millones de euros para gastar junto a los ayuntamientos. Dicha aportación económica demuestra que desde la consejería van en serio en desarrollar medidas para combatir el grave problema de la soledad no deseada. Me imagino que los incrédulos de siempre dirán que van de farol y que no se va a hacer nada. Hay que reconocer que por primera vez se habla de actuar contra la soledad con el respaldo económico que dan las correspondientes partidas presupuestarias.

Las principales líneas de la estrategia se ajustan a tres retos, la detección del problema, poniendo nombre y apellido a cada caso, la prevención e intervención para frenar su aumento y por último la innovación usando las nuevas tecnologías (IA), que nos van a ser de gran ayuda, aunque tendremos que ir a cursillos para aprender a manejar los nuevos aparatos. Efectivamente, los primeros pasos tienen que ir encaminados a conocer la dimensión del problema. Por los datos que aportan los padrones municipales, conocemos el número de hogares donde vive una persona sola y su edad. Al cierre de 2024 en Asturias teníamos más de 153.000 hogares unipersonales y el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo eleva a casi 200.000 para el 2040. Lo que está claro es que no podemos conformarnos con conocer el dato.

Recientemente vio la luz la Asociación de Personas Mayores de Avilés, Amiganza, y uno de los objetivos que nos marcamos es el de colaborar con otras asociaciones y con las administraciones en detectar a las personas mayores que están sufriendo la soledad no deseada. Es fundamental actuar desde el popular 'boca a boca' en su difusión. Los socios de Amiganza tenemos que convertirnos en antenas activas funcionando en red para en contacto con los comercios de barrio (ya quedan pocos) las farmacias, la parroquia, los centros sociales y así enterarnos quien tiene problemas de soledad y que sean los servicios sociales los encargados de actuar de la mejor manera.

Hablando de soledad no podemos olvidarnos de la gran labor que realizan los voluntarios de Cruz Roja, desarrollando tanto el programa 'Te acompaña' como el proyecto 'Enrédate'. El primero es un punto de contacto gratuito que funciona de manera confidencial, vía teléfono, WhastApp, correo electrónico. El segundo lo encuentro más humano y cercano. Los voluntarios de Avilés realizan visitas periódicas a personas mayores que viven solas, acompañándolas a realizar gestiones, al médico, a pasear.

Termino dedicando mi felicitación y mi enhorabuena a las instituciones que están desarrollando políticas sociales destinadas a paliar la soledad no deseada como el programa 'Contamos Contigo'.