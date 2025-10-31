El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Buenas formas

Barco y esferas se me imponen como la más poderosa escultura actual, junto a la que la académica, por vanguardista que se tenga, me parece un empeño menor y casi frívolo

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Levanto levemente la mirada de la pantalla del ordenador y veo en la distancia que me separa de El Musel una estructura flotante de altura ... mitad de la Campa Torres y superior a la del edificio del Muelle en el que escribo. Trescientos metros de largo y forma poco marinera, más próxima a la de un edificio, una torre que hubiera cambiado la altura por la horizontal. En suma, uno de esos barcos ciudad que llevan cerca de seis mil habitantes a bordo, entre tripulantes y viajeros. Esa población la alcanzan en Asturias veinticinco municipios y son bastantes más, tantos como cincuenta y tres, los que no llegan a ella. En fin, cómo evitar el tópico de la ciudad flotante cuando el propio diseño del barco, su propia forma, remite más a lo urbano que a lo naval. Muchos de los mil quinientos residentes fijos no se habrán conocido en toda la temporada. Los cuatro mil quinientos ciudadanos volantes tras pasar dos semanas en el barco conocerán su barrio y a su vecino de enfrente.

