El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El coste de la Administración

El aumento de plantillas y el alza de sueldos impide destinar más recursos a la sociedad y las empresas

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Gobierno de España ha pactado con los sindicatos, UGT y CSIF, subir un 11% el salario de los empleados públicos hasta 2028. El acuerdo ... abarca al personal de las tres administraciones territoriales, las empresas públicas y entes autónomos. En Asturias hay 68.047 empleados públicos afectados por el pacto. De ellos, 49.093 pertenecen al sector público autonómico, 10.119 son funcionarios municipales y 8.835 trabajan en la Administración estatal. Todos tendrán una subida del 2,5% en las retribuciones de este año, en 2026 el alza será del 1,5% (se reserva un 0,5% por si la inflación supera el 1,5%), del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Como el aumento en el salario base tiene aplicación en los complementos (destino, específico, productividad) la nómina registrará un crecimiento en los cuatro años en torno al 11,4%, lo que supone un incremento de poder adquisitivo del 2,9%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  5. 5 Más de 3.000 médicos para 717 plazas fijas en la sanidad pública asturiana: «Esta es una oposición muy potente»
  6. 6

    «Mi hijo lleva meses sin dormir y necesita que le hagan pruebas»
  7. 7

    Sergio Helguera, pastelero de Gijón: «Estoy centrado en la reapertura, pero me veo en el futuro en un concurso nacional»
  8. 8 Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena
  9. 9

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El coste de la Administración