Misas y políticos

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El 8 de septiembre se ha convertido de hace unos años para acá en todo menos en lo que tiene que ser, el día de ... encuentro de toda la sociedad civil asturiana. Y recalco lo de civil, porque aunque la fiesta de la comunidad coincida con la festividad de la Santina, ese octavo día del último mes de verano no se trabaja por decisión divina, sino porque los asturianos celebramos nuestra identidad. Y lo seguiremos haciendo por mucho que el arzobispo Jesús Sanz Montes se empeñe cada 8 de septiembre en tener un protagonismo más allá de lo religioso. Pero no toca hablar de monseñor, sino del papel de las instituciones en este día.

