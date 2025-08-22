El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torre Pacheco (Murcia)

Demografía y destino

Los disturbios en Torre Pacheco son un ejemplo del discurso xenófobo de la extrema derecha, que no ofrece solución al desafío real del cambio demográfico

David Mathieson

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

En el siglo XIX, el filósofo y matemático francés Auguste Comte acuñó una frase para describir las consecuencias del crecimiento poblacional: «la demografía es el ... destino». El estudio de factores demográficos como el tamaño de la población, el equilibrio entre hombres y mujeres y los cambios en el perfil de edad de la población, es fundamental para entender muchas de las tendencias que determinarán nuestro futuro en el siglo XXI y así la observación de Comte es muy acertada.

