El déficit más grave

A petición del la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP) encargadas de la distribución ... dieron a conocer los datos que muestran la saturación de los nudos de la red de distribución. El 83,4% de los nudos están completamente saturados, creando un cuello de botella que impide aceptar más demandas. En la información consta que en Asturias sólo está utilizada un 26% de la capacidad. El dato induce a error, porque no se distingue entre los nudos de las alas de la región, de los ubicados en la zona central donde está instalada la gran industria. En esa área todos los nudos de 132 KV., aptos para la industria, están saturados. Sin embargo, fuera de ella hay capacidad excedentaria. Entre Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Salas y Tineo hay 319 MW sobrantes.

Asturias siempre fue una región excedentaria en energía, gracias a cuatro centrales térmicas (Aboño, Lada, Narcea y Soto de Ribera). El cierre de las mismas, o en el caso de Aboño su conversión al gas, ha provocado que 2024 haya sido el primer año en que nuestra región haya tenido un déficit energético. Mientras la generación descendía, la demanda eléctrica crecía en un 3,2%. La producción hidráulica permitió que el 43,5% de la generación fuera de origen renovable, pero en el presente año, el relevo del carbón y los ciclos combinados por renovables no avanza ya que estas necesitan de parques de baterías y el Principado ha optado el mes pasado por una temporal suspensión de licencias para parques de baterías en suelos no urbanizables, medida que se completa con el inicio de la elaboración de directivas sectoriales que regularán esas instalaciones. Una vez aprobadas las directrices empezarán las tramitaciones urbanísticas y ambientales, por parte del Principado y los ayuntamientos concernidos, que darán paso a las evaluaciones de los proyectos de baterías. La legislatura se agotará sin culminar el expediente.

Sobre ese panorama de fondo, nos encontramos con que la capacidad de nuestra red eléctrica de asumir las demandas de consumo ha tocado techo. Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con Asturiana de Zinc, la mayor industria electrointensiva del país. Solicitó a Red Eléctrica una ampliación de tres megavatios (el consumo total de la planta son 236 MW) y le fue denegada. Cualquier aumento de la producción se ve frenado ante la imposibilidad de acceder a mayor capacidad eléctrica. Sin una pronta mejora de las infraestructuras eléctricas el sector industrial entrará en crisis y detrás de él toda la región. La construcción del anillo eléctrico del área central estaba incluida en la planificación de los sectores de electricidad y gas, 2008-2016, que quedó detenida por razones económicas, cortapisas de ciudadanos y ayuntamientos y falta de presión de las instituciones autonómicas. La actuación se ha dilatado hasta estar incluida en la actual planificación. Urge su ejecución. Sin las nuevas subestaciones eléctricas no será posible llevar a cabo la descarbonización de la industria ni acometer nuevos proyectos estratégicos por falta de capacidad energética. Ya se dieron algunos pasos, como el inicio de la tramitación de la subestación de Cardoso (Carreño) o la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Grado que permitirá sacar más rendimiento de la línea de alta tensión entre Galicia y Asturias distribuyendo la electricidad de los campos eólicos del occidente. Necesitamos más conexiones eléctricas en el corto plazo. Sin ellas el progreso de la región se detiene.

El Gobierno acaba de anunciar una inversión de 13.600 millones en redes de transporte. Multiplica por 14 la capacidad de la red de alta tensión. La medida es una respuesta al anuncio de la saturación de los nudos, realizado por las compañías del sector. El plan del Gobierno contempla 7.700 millones de inversión adicional por los operadores. Eso sólo será factible si recuperan la inversión con tarifas estables y transparentes. Hasta ahora no ha sido así.