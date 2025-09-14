El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El déficit más grave

La saturación de las redes eléctricas frustra la descarbonización de la industria y frena los proyectos estratégicos

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

A petición del la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP) encargadas de la distribución ... dieron a conocer los datos que muestran la saturación de los nudos de la red de distribución. El 83,4% de los nudos están completamente saturados, creando un cuello de botella que impide aceptar más demandas. En la información consta que en Asturias sólo está utilizada un 26% de la capacidad. El dato induce a error, porque no se distingue entre los nudos de las alas de la región, de los ubicados en la zona central donde está instalada la gran industria. En esa área todos los nudos de 132 KV., aptos para la industria, están saturados. Sin embargo, fuera de ella hay capacidad excedentaria. Entre Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Salas y Tineo hay 319 MW sobrantes.

