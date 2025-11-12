Un escándalo que marea

No es la primera vez que la política nacional nos produce sobresaltos, y empaña nuestra tranquilidad cotidiana y de paso nos provoca indignación por el ... juego en que se gestionan nuestros votos y nuestras múltiples y variadas contribuciones fiscales. Pero repasando un poco la realidad política nacional es que esta vez se están batiendo todos los récords de escándalos y de protagonistas.

Algunos algunas veces, leyendo los periódicos o escuchando la radio nos acabamos preguntando ¿pero esto es posible, coincidiendo al mismo tiempo e implicando a tantas personas, y tantos protagonistas de cuyo nombre sería mucho mejor poder olvidarse?. La lista es larga y va creciendo cada día con nuevas aportaciones. Hace falta buena memoria y mucha atención para seguir lo que está ocurriendo.

Todo empezó con José Luis Ábalos, el poderoso ministro de Transportes y vicesecretario socialista cuando de pronto fue alejado del Gobierno por el presidente Sánchez y, unos meses más tarde incorporado a las esferas del poder de manera no menos extraña e inesperada. También hacía algún tiempo ya, todo hay que decirlo, la sospecha que se estaba traficando ilegalmente con las mascarillas contra la pandemia.

Es decir, contra la salud de todos. Desde esos momentos en que comenzaron a fluir nuevas sospechas y enseguida revelaciones, los nombres de los implicados en situaciones sospechosas no dejaron de sucederse. La UCO, la organización penal de la Guardia Civil, empezó a ver multiplicarse su esfuerzo, al que está respondiendo – todo hay que reconocerlo –, no ha decaído mientras los jueces – que tampoco se tomaban descanso – volvían a acumularse los expedientes sobre sus mesas.

Como los males casi nunca vienen solos, hasta para los sufridos ciudadanos, tan preocupados con el incremento de los precios de la compra, la falta de viviendas y la vergüenza de sentir la degradación mundial del país -- con un ministro diplomático al frente que si de algo presume es de ser de izquierdas por haber nacido en Usera – la lista de presuntos sigue creciendo.

Creciendo y enredándose, hasta llegar a familiares allegados del propio presidente, cuya defensa en ambos casos creo que merece más respeto durante la espera, hasta lo que aún resulta más increíble e insólito, del fiscal general -del Estado, Alvaro García Ortiz, estos días sentado en el banquillo de los acusados en un juicio muy feo, por calificarlo de forma simple y comprensible-

Entre miembros del propio Gabinete ha emergido en las últimas horas el del ex presidente de Canarias, Angel Víctor Torres, ministro de Administración Territorial, junto a algunos implicados en el negocio de las mascarillas, nombres del mundo empresarial, hasta ahora desconocidos, como Aldama y Barrabés. Y por delante, también lo que, según se mire, puede ser igualmente grave: las dudas sobre los apaños financiaros en el PSOE, el partido que gobierna.

Cuando se descubrió a una mujer llevando una bolsa cargada con billetes de euros a la sede central del partido en la calle Ferraz, de Madrid, ya las sospechas de financiación ilegal no se han detenido. En lo que llevamos de Legislatura el partido relevó a dos secretarios generales, uno Abalos encausado y el siguiente, Santos Cerdán encarcelado, junto con un personaje entre pintoresco y por cuanto se deduce eficiente, llamado Koldo García como hombre para todo.

Y entre tanto, personajes intermedios no menos popularizados como el de Leire Diez, apodada como «La Fontanera» quizás por su habilidad en el manejo de los grifos financieros que el líder supremo del partido, cuyo deterioro del aspecto físico empieza a delatar la multiplicación de responsabilidades, asegura que no obtienen dinero de origen inexplicado. Como decía, son ya muchos los nombres por orden alfabético de la posible trama: sugiero elaborar un diccionario con todos ellos abierto a la incorporación de alguno más que todavía pueda surgir.