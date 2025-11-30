El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La mili amenaza de nuevo

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Oviedo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las últimas generaciones han disfrutado de la supresión del servicio militar obligatorio que todos los mayores hemos tenido que cumplir durante la juventud. La amenaza ... de la 'mili' complicaba mucho la vida de los adolescentes en una etapa crucial de sus vidas, empezando por su formación universitaria o profesional, teniendo que desprenderse de sus familias y, por supuesto, también para las familias que compartían con hijos y nietos en unas circunstancias muy especiales siempre preocupados por el futuro. La mili era dura, es evidente: entrenarse en campamentos y vivir varios meses en acuartelamientos sometidos a una disciplina estricta, con ejercicios también duros y sin recibir salario para paliar los pequeños gastos cotidianos, era una experiencia que no se olvida. En los últimos años después del final del Protectorado de Marruecos o la ocupación del Sahara la posibilidad de ser destinados a 'África', como se generalizaba entonces, agravaba la inquietud de padres e hijos en edad de incorporarse, temerosos del peligro que suponía estar sirviendo en lugares conflictivos.

