El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subiendo al helicoptero oficial 'Marine One'. EFE

Soñamos con la paz y hacemos la guerra

El paréntesis de tranquilidad relativa en que desembocó la Guerra Fría se ha agotado las amenazas vuelven a donde solían

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:47

Puede asegurarse que la mayor parte de la humanidad sueña con la paz, el bien más valorado por la inmensa mayoría, pero la realidad es ... que no nos rendimos a la tentación de la guerra. La Historia lo recuerda: las ambiciones de poder y el odio son sin duda las principales razones que la explican por mucho que se buscan otros argumentos para justificarla. Lo estamos viviendo estos días en que la posibilidad de algún estallido bélicos se está multiplicando y en varias latitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  4. 4 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  9. 9

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Soñamos con la paz y hacemos la guerra

Soñamos con la paz y hacemos la guerra