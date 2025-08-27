El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Cada vez menos amigos

España, que unas décadas atrás había conseguido prestigio internacional, lo ha destrozado en apenas cinco años

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:01

Las reyertas políticas internas, que han convertido al país en un patio mal avenido de vecindad, están distrayendo la atención sobre el desastre de las ... relaciones diplomáticas. España, que unas décadas atrás había conseguido prestigio internacional, lo ha destrozado en apenas cinco años. Y no se trata sólo del enfrentamiento con Donald Trump, que intenta liderar, también ha roto puentes y tradiciones de buena vecindad con otros países amigos, empezando por Israel y su precipitación por reconocer el Estado Palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  4. 4

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cada vez menos amigos

Cada vez menos amigos