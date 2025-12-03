El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carta memoria en recuerdo de José Luis Cienfuegos, director de Festival y personalidad virtuosa

Diego Suárez Noriega

Director de ATM

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:00

Las figuras que impactan de forma colectiva lo hacen porque logran hacer nacer y crecer realidades. Crecen los proyectos, crecen las instituciones y, sobre todo, ... crecen las personas. Son muchas las virtudes que ayudan a configurar una personalidad así. José Luis Cienfuegos es una de esas personalidades virtuosas. Utilizo el presente porque él, a través de su ejercicio profesional, desarrollado siempre desde sólidos canales humanísticos, ha logrado sentar ejemplo y construir instituciones que atravesarán con solvencia el tiempo. Su aportación no solo se mide desde el ámbito cinematográfico: también se proyecta con firmeza en el territorio del arte contemporáneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

