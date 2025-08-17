El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El éxito de la Fidma

Dinamizadora de la economía, espacio privilegiado de encuentros y debates y motivo de orgullo para los asturianos

Editorial El Comercio

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:11

La 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) ha alcanzado cotas máximas de público, transacciones comerciales, actividad sociocultural y presencia ... institucional. Cuando iba mediado el certamen los expositores ya manifestaban un alto grado de satisfacción, tanto por las ventas de mercancía como por los contactos realizados y el cierre de acuerdos. Los visitantes del evento estaban igualmente complacidos por las exposiciones institucionales de los pabellones y por los productos que conforman la oferta de la Fidma. El número de visitantes, tal como manifestó el director de la Feria, Álvaro Alonso, era entonces, «un poco mayor que el pasado año por las mismas fechas». Dentro de la afluencia de visitantes cabe destacar en esta edición la cantidad de personas provenientes de otros lugares de la geografía española -en especial de Castilla y León, Madrid, Cataluña, País Vasco y Cantabria-, así como del extranjero.

