El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hipotecas en plena crisis

El auge de préstamos no debe ocultar el gran problema de la falta de vivienda, fuente de tensión por su alto precio y fuerte demanda

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable tirón en lo que va de año, a pesar de la evidente crisis que ... tensiona al sector. La falta de nuevas promociones frena la posibilidad de relajar unos precios hoy disparados en términos generales y fuera del alcance de colectivos muy sensibles como los jóvenes. Sin embargo, el gran dinamismo en la compraventa ha elevado el número de préstamos a los máximos registrados hace ya catorce años durante la época de la 'burbuja inmobiliaria'. Los 243.257 préstamos firmados en estos primeros seis meses, un 25% más que en el mismo período del ejercicio anterior, revelan un enérgico desarrollo de las transacciones, especialmente en la oferta de segunda mano, pero a la vez dejan para el análisis al menos dos motivos de preocupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  6. 6

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  7. 7

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  8. 8 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  9. 9 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  10. 10 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hipotecas en plena crisis