La oferta fiscal

Adrián Barbón dio a conocer el acuerdo de los dos socios del Gobierno (PSOE, IU) para modificar algunos tramos del IRPF. El Principado va a ... bajar un punto (del 10% al 9%) el tipo impositivo a las rentas inferiores a los 12.450 euros. IU exigió que las rebajas fiscales fueran compensadas con otros ingresos y para ello se eleva medio punto (del 25,5% al 26%) el gravamen a las rentas que superan los 175.000 euros. El cuarto tramo del IRPF, rentas entre 33.007 y 53.407 euros, verá incrementado su gravamen en un 0,7%. Con carácter general se aumenta un 10% el mínimo exento personal y familiar.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aportó algunas cifras y reflexiones sobre los cambios. Supondrán una pérdida de 38 millones para el Principado, aunque esperan compensarlos. La rebaja de un punto para el primer tramo (12.450 euros) permitirá un ahorro de 119 euros para las rentas inferiores a los 35.000 euros. El aumento del 0,7% en la tributación para el cuarto tramo de la tabla (33.007-53.407) sólo busca que el beneficio fiscal no favorezca a las rentas superiores a los 55.000 euros. Se grava más a los que están en un tramo inferior sólo con el objeto de neutralizar cualquier posible mejora de los contribuyentes situados en tramos superiores. Junto a las modificaciones del IRPF, se introduce un cambio puntual en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para el supuesto de la compra-ventas de bienes inmuebles. Si el adquiriente es un gran tenedor (más de diez inmuebles), el gravamen pasa de estar entre el 8%-10%, al 15%. En las zonas tensionadas, la medida alcanzaría a los propietarios de cinco o más viviendas.

Las medidas no permiten hablar de reforma fiscal porque los cambios apenas tienen transcendencia en la cartera del contribuyente, así que el modelo permanece intacto. Alguna propuesta, como la de elevar el tipo impositivo a los ciudadanos que ingresen más de 175.000 euros, no fue fruto de una planificación, sino de una concesión al socio minoritario del Gobierno. En esa línea habría que incluir la novedad en las Transmisiones Patrimoniales, que solo afecta al 1,03% de los propietarios de viviendas en Asturias. El Principado solo se ha animado a tocar la tabla del IRPF cuando Cataluña rebajó en un punto el tipo a los que ganan menos de 33.000 euros. Carecía de sentido que Asturias quedara en solitario como la región que más grava a los que tienen menos ingresos.

Guillermo Peláez ha declarado que la propuesta fiscal es «la que Asturias necesita». Aceptar esa afirmación sería lo mismo que dar por bueno el modelo fiscal actual. La gran mayoría de las comunidades ha ido adaptando los tributos para ser más competitivas, mientras Asturias quedaba desfasada. Es preciso hacer un planteamiento general. Para no ser una excepción fiscal hay que rebajar los tipos impositivos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No tiene sentido que lideremos la imposición fiscal a las herencias, mientras en Galicia y Cantabria su cuota líquida es cero en ese impuesto. O que seamos los terceros en la cuota líquida de Donaciones. Urge acabar con la trampa de la inflación, que absorbe las subidas salariales porque obliga a tributar a un tipo más alto. La AIReF señaló que entre 2019 y 2023 el crecimiento de la recaudación se ha debido en un 60% a la inflación. Trabajadores y pensionistas asturianos son víctimas de la llamada 'progresividad en frío' que hace que las rentas netas aumenten menos que las brutas por no descontar la inflación al aprobar los tramos del IRPF. Es una demanda ineludible deflactar el IRPF, ajustando los tipos impositivos al alza del IPC. No se puede hablar de mejoras fiscales para el 80% de los asturianos cuando se aplican tipos que son en la práctica más altos que los aprobados en su día por el Parlamento. La vía fiscal asturiana, con su larga casuística de subvenciones, apenas tiene incidencia en la vida de los contribuyentes. La propuesta del Gobierno debería dar paso a un largo debate parlamentario para reformarla.