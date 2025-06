Principado, plan de ajuste

Comenta Compartir

El Ministerio de Hacienda ha pedido al Principado que presente un plan económico financiero, que deberá entregar no más tarde del 3 de julio, con ... las medidas de ajuste necesarias por haber incumplido la regla de gasto en la gestión de los presupuestos de 2024. La regla de gasto indica que el incremento del gasto de las administraciones territoriales no puede superar la tasa de referencia (crecimiento del PIB a medio plazo). El Ministerio de Economía calcula cada año cuál es la tasa de crecimiento de la producción total de bienes y servicios para que sirva de criterio a las distintas administraciones al confeccionar los presupuestos. En 2024 fue del 2,6%. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado en la Junta General del Principado que las medidas que se tomen en el plan económico financiero no afectarán a las inversiones comprometidas para este ejercicio ni tampoco a los gastos sobrevenidos con motivo del acuerdo con los docentes.

El Gobierno asturiano reconoce un desvío del 9,3% sobre la regla de gasto, que en términos absolutos suponen 287 millones de euros. El plan de ajuste no obliga a compensar el exceso de gasto del ejercicio anterior, sino que debe centrarse en presentar un proyecto que ofrezca seguridad sobre el equilibrio de las cuentas. Guillermo Peláez relativiza el desfase porque trece de las diecisiete comunidades autónomas han infringido la regla de gasto, pero no es menos cierto que sólo tres regiones (Baleares, La Rioja y Navarra) han tenido una desviación mayor que Asturias. Al justificar el incumplimiento, hizo referencia a las reservas de su equipo sobre la configuración de la regla de gasto. Insistió en la necesidad de revisar la regla para aplicar la normativa que figura en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Cualquier ley o norma, mientras no se cambie, tiene tanta vigencia como el primer día. La regla de gasto puede reformarse, pero hay que reconocer que es necesario embridar el gasto de las comunidades autónomas, que han multiplicado por cinco su volumen de deuda en los últimos veinte años, desde los 61.366 millones de 2003, a los 317.000 millones de 2023. Cada vez que se alcance un nivel de gasto sin que aumenten en la misma medida los ingresos se estarán fomentando los desequilibrios presupuestarios. En el caso de las cuentas del Principado del año 2024, llama la atención que la desviación ya estaba presente desde la propia formación del presupuesto, como tuvo ocasión de advertir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la Consejería de Hacienda, al pedir que adoptara el Principado las medidas pertinentes para corregir el aumento del gasto computable a efectos de la regla de gasto. También avisó de los peligros que conllevaría el exceso de gasto en el deterioro estructural de las cuentas a medio y largo plazo. Posteriormente, cuando ya se contaba con la información presupuestaria del primer trimestre, volvió la AIReF a advertir sobre el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, llegando a estimar que el gasto computable en todo el ejercicio crecería un 9%. Sólo se equivocó en tres décimas. En el debate parlamentario, Andrés Ruiz (PP) planteó tres escenarios ante la desviación presupuestaria: subir impuestos, recortar gastos o reducir inversión. La racionalidad invita a pensar en reducir gastos, pero el Principado tiene compromisos en gastos de personal que gravitan sobre las cuentas hasta 2027, con un impacto acumulado de 170 millones (0,6% del PIB). La Fade pide que los ajustes del plan económico financiero no afecten a las inversiones ni a las partidas estratégicas para el desarrollo. La experiencia indica que las partidas inversoras son las más castigadas cuando toca ahorrar. El consejero de Hacienda asegura que se puede compatibilizar el ajuste con mantener intactos los compromisos de gasto. Ojalá sea así. Lo que no es un ejemplo de buena administración es tener una desviación en el gasto tan grande en un ejercicio donde se batió el récord de recaudación.

Temas

Principado de Asturias