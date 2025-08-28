El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Carlos Baute vence a la lluvia y ya actúa en Avilés

Rearme alemán frente a Rusia

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

La recuperación del servicio militar en Alemania confirma la apuesta del conservador Friedrich Merz por la seguridad, una de las prioridades de la gran coalición ... que lidera junto a los socialdemócratas, y por el rearme del país frente a la amenaza de Rusia. Cuando aún no se han producido avances significativos en la mediación de Trump para poner fin a la invasión rusa en Ucrania, el regreso de la 'mili' en la principal potencia europea lleva la retórica bélica internacional a un nuevo nivel por la capacidad de arrastre de la locomotora alemana en el resto de la UE. El anuncio para captar miles de soldados voluntarios de entre 18 y 25 años se une al notable aumento de los gastos en defensa, ya en marcha en tiempos del canciller Scholz, y a un fortalecimiento sin precedentes de su ejército después de haber vivido al abrigo de EE UU en la OTAN. Incluso, Merz aboga por participar con Francia y Reino Unido en el despliegue de un paraguas nuclear en territorio germano. La reorganización de la defensa, iniciada también en Polonia y Finlandia, es la triste demostración de lo lejos que aún está la paz y del esfuerzo militar que algunos socios de la Unión asumen, pese a su delicada economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  4. 4 Carlos Baute vence a la lluvia y ya actúa en Avilés en la noche grande de San Agustín
  5. 5 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  6. 6 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  7. 7

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Ibias continúa luchando contra las llamas tras una noche angustiosa: «Los vecinos desalojados siguen fuera»
  10. 10 Carlos Baute y un millar de disparos pirotécnicos para cerrar las fiestas de San Agustín de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rearme alemán frente a Rusia